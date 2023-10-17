11月大男嬰染流感不治 今年最小個案 單周增8死

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流感疫情正在流行，病管制署今天公布，上周門急診類流感就診人次為9萬386人次，雖較前一周下降，但應是受連續假期門診休診影響，上周共新增40例流感併發重症、8名死亡，其中一名11個月大男嬰，未接種疫苗，為今年最小死亡個案，10月初反覆發燒，醫生以為是玫瑰疹，再度就醫發現高燒到呼吸喘、發紺、快篩確診，檢驗發現併發肺炎、心肌炎兩重症，住進加護病房當天即死亡。

疾管署表示，近4周合約實驗室分離情形以流感病毒為多，以A型H1N1及H3N2共同流行，同時呼吸道融合病毒檢出陽性數仍多，顯示社區呼吸道病毒活動度增加。

疾管署統計，上周共新增40例流感併發重症 (23例A型H1N1、17例A型H3N2)，年齡介於未滿10歲至90多歲，均未接種流感疫苗，其中35例具慢性病史。

死亡部分，新增8例死亡 (3例A型H1N1、5例A型H3N2)，年齡介於未滿10歲至80多歲，其中7例未接種流感疫苗。

疾管署防疫醫師林詠青表示，今年最小死亡個案為，南部11個月大男嬰，有先天性心臟疾病，尚未接種本季流感疫苗，10月初發燒5天，退燒時，身上出疹子，當時醫師研判感染玫瑰疹，退燒後馬上又發燒，症狀持續2至3天，家屬觀察有活動力下降、食慾不振，就醫治療評估發現發高燒、呼吸喘、發紺、血壓偏低、經流感快篩研判確診後併發重症，休克入住加護病房，檢驗報告顯示有心肌炎，胸部X光顯示肺炎，當日入住加護病後病況變化快速，治療急救無效當天過世，

疾管署統計，本(2023-24)流感季自今(2023)年10月1日起截至10月16日累計54例 (31例A型H1N1及23例A型H3N2)，其中死亡5例(均為A型H3N2)；上(2022-23)個流感季流感併發重症病例累計802例 (以511例A型H1N1及272例A型H3N2)為多，年齡層以65歲以上長者為多(占55%)，83%未接種流感疫苗，82%具慢性病史；其中死亡185例 (以137例A型H1N1及43例A型H3N2為多)，72%未接種流感疫苗，95%具慢性病史。