塑化市場Q4景氣 台化董座這樣說

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台化（1326）董事長洪福源於台北紡織展表示，目前下游拉貨力道還是不夠，加上油價波動，第四季景氣雖有期待、但還要再觀察，但肯定不會是今年最好的一季。明年上半年市況目前也還看不太清楚。

洪福源指出，第三季景氣是有好一些，但進入第四季後，因油價忽然掉下來，可能要再看（觀察）一下，應該還好但難免會有波動。以PX（對二甲苯）為例，PX以前有450美元價差，現在只剩380美元，「雖然還不錯，但也沒這樣不錯」，因為油價急跌之後，市場買盤會觀望。

今年塑化市場上半年的旺季表現不理想，7、8月淡季卻也不淡，「金九銀十」只有月上半月稍微看到，10月美國通膨、升息疑慮上升，大陸內、外銷消費端拉動乏力，加上原油價格急漲急跌，壓抑市況表現。

其中，PTA、SM今年持續有大量新增產能規劃投放，使產業供給過於寬鬆的狀態尚未改善，ABS今年新增產能雖略降，但仍逾百萬噸，需要時間消化，使美金市場利差在損平邊緣，PS新增產能放緩，但仍需要時間消化過多產能。

不過，在供需平衡上，芳香烴產品因原料短缺或他用，產出受到限制，且下游需求尚可以，其他產品下半年以來，也有逐漸好轉跡象。

影響所及，台化第三季本業營運轉盈，受惠ARO-3、SM-3與寧波PTA廠歲修結束，加上ABS擴產完成，帶動產品銷量大幅提升，另因原油上漲對多數石化產品價格帶來正向效益，並有低價庫存利益進補，營業利益率達2.4％，優於市場預期，EPS達1.28元。前三季EPS 1.44元。

展望後市，洪福源認為，目前下游拉貨動能還沒有很明顯，油價也還要觀察，因此對第四季景氣當然會有期待，但第四季肯定不會是今年最好的一季。明年第一季恐怕也不會太好，除了有過年因素外，油價的波動跟下游的拉動還是最重要的兩個影響因素。