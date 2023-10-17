南台灣最強韓式鐵板吐司MixEgg混蛋吐司

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「MixEgg混蛋吐司」號稱為南台灣最強韓式鐵板吐司專賣店，以韓式鐵板吐司為主題的早午餐店，早期是以攤車的方式進行加盟，在疫情前全台灣將近40家的加盟攤車，感念疫情帶給加盟主的衝擊，品牌創辦人邱永健表示「一個負責任的品牌主需要做的不僅僅只是提供美好的產品給客戶之外，還要為加盟主爭取最大的毛利率，提高每一位加盟主的存活率！所以我們有專業團隊依照地區的市場需求，開始量身打造門市，是由食品加工廠直營的品牌、工廠擁有自家物流與食安保證，不抽營業額與不收品牌管理費！店面、餐車、攤車皆可創業，除了這些之外團隊還是持續的開發新產品保持品牌與市場的熱度及競爭力。」

從攤車到餐車 再從餐車進軍店面

這一次熬過嚴峻疫情的MixEgg中壢龍岡店，是全台灣第一間以店面方式呈現的加盟門市，除了以韓式鐵板吐司為主題的早午餐之外，還有精心調製每日現煎的古早味粉漿蛋餅與大份量的盤式早餐，極具份量的餐點為您帶來活力滿滿的一天。

中壢龍崗店適逢週年慶更推出好康三重奏，民眾凡於10/16～10/20到店消費可享以下優惠內容 (活動內容以現場為主)：

好康一：連續5天，特調奶酥厚片每片1元，每日限量100片(每人限購1片)

好康二：消費同時加入混蛋吐司中壢店Line官方帳號，輸入『我愛混蛋』四個字，即可得到三次抽獎機會，最大獎現金折價卷100元。

好康三：活動期間，凡消費滿百，即可以19元加購Mix雞塊乙份。

「MixEgg混蛋吐司」總部觀察疫後台灣餐飲市場逐漸成長，再次開放創業加盟名額，開啟創業最速傳說，提倡穩穩的最實在！

南台灣最強韓式鐵板吐司MixEgg加盟資訊：

桃園地區開放5組加盟名額加盟金只要36萬元起，如有相關意願與諮詢請洽品牌官方聯繫方式。

1.商品獨具特色

2.依地點量身打造門市

3.食品加工廠直營品牌

4.自有物流

5.食安保證

6.協助尋找地點店面

7.協助商圈評估

8.協助門市品牌行銷

9.店面、餐車、攤車皆可

10.不抽營業額

11.不收品牌管理費

MixEgg混蛋吐司 總部臉書｜

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MixEgg混蛋吐司 中壢店龍岡臉書 ｜https://www.facebook.com/profile.php?id=100076213145935

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