苗栗小黑熊踩山豬吊傷前掌 哀嚎引注意幸運獲救

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苗栗縣泰安鄉大安部落一處原保地桂竹林，16日中午時不時傳出動物低吼聲，族人向前查看，驚見一隻黑熊受困陷阱，林業署台中分署獲報後前往救援。台中分署指出，小公熊不滿1歲，左前掌因受困套索而呈現腫脹，將視情形進行必要醫療處置。

苗栗縣泰安鄉大安部落族人張瑞慶昨中午巡視果園，在果園旁海拔851公尺的原保地桂竹林內聽見動物低吼聲，原以為是有人起爭執，走近一看竟發現一隻黑熊受困陷阱，立即通報林業署台中分署。

台中分署出動11名人員前往現場，並會同生物多樣性研究所獸醫師協助救援，黑熊經吹箭麻醉後，昨下午4時40分順利脫困，後送生多所烏石坑研究中心進行醫療照養。受困黑熊經檢視，為年齡不滿1歲，體重29公斤、身長105公分的小公熊，左前掌因受困套索而呈現腫脹。

台中分署表示，通報黑熊受困的張瑞慶是大安部落族人，也具有義警身分，因曾參加該分署所舉辦「友善黑熊部落社區說明會」，當發現有黑熊受困後，立即撥打電話通報分署，還邀請3名熱心的部落族人到場協助救援。張瑞慶與3位部落族人，該分署將從優頒發獎勵金，以鼓勵民眾參與黑熊保育。

台中分署指出，為深化部落社區友善黑熊，今年已至轄區內各部落辦理14場「友善黑熊部落社區說明會」，宣導台灣黑熊生態服務給付計畫、山區農民與部落獵人可免費換發改良式獵具、誤捕黑熊通報免責等政策，鼓勵山村居民參與黑熊保育。

林業署台中分署再次呼籲，如發現黑熊受困，立即通報台中分署：04-25150855，或林業保育署24小時通報專線：0800-000-930，將可獲得獎勵；即使是誤捕或誤傷，也切勿私自處理，只要立即通報、協助救援就不會被究責。