KPMG黃正忠提國際警告：不努力減碳2040年前面臨燒起來的地球

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KPMG安侯永續顧問公司董事總經理黃正忠今天（17日）表示，如果大家都不減碳，2040年之前會面臨一個燒起來的地球。同時，全球塑膠公約明年將推出，石化及塑膠的生產材料將面臨革命性變革，產業必須提出新策略，才能永續發展下去。

黃正忠出席本報「2023ESG賦能新願景」論壇指出，至10月16日止，大氣中平均CO2濃度接近420ppm，科學家告訴我們，暖化2度C是巴黎協定暖化重要目標，但科學家告訴我們2度C是活命線，按氣候暖化現象，要先設一個逃命線亦即暖化1.5度C，大氣中濃度相當430PPM，現距此目標只剩10PPM。

他強調，你不改我不改，一年會增加2.5PPM，一除起來只剩下四年會碰觸到活命線。世界氣象組織提出嚴重警告，5年內在地球上超過66％機率，會觸碰到第一次暖化1.5度C的逃命線；15年內會觸碰到2度C的活命線，亦即450PPM，其實根本不到15年，今年2023年，在2040年之前會面臨一個燒起來的地球，今年像夏威夷的茂宜島能觀光之處，全部燒得片甲不留。

第二個對氣候暖化的嚴重訊號是，使用石化、使用生產塑膠，也就是相關產品生產使用大量塑膠的企業要剉勒等。明年2024年聯合國將推出石油經濟必須退場的第二道祕件，就是要做「全球塑膠公約」，必須限制無所不在的塑膠。黃正忠表示，我們現在塑膠充滿自然生態系，微塑膠像穿的化學纖維衣服，洗衣機愈洗愈薄，長纖變短纖，短纖變微纖，洗衣機脫水後流至溝渠溪海洋，進入生態系，現連南北半球冬季飄下來的雪，雪中都測出有一定比例濃度愈來愈高的微塑膠。

他說，全球塑膠公約明年的推出，台灣沒有一滴油，台灣卻是世界重要的石油化學王國，汽車要省油一定要輕，從過去從鋼、鋁最後變塑鋼，還是來自塑膠，現汽車工業開始尋找替代性塑膠取代石化的塑膠，屆時材料一定會革命，材料一革命供應鏈一定會革命，供應鏈革命連投融資也會跟著革命，因此會啟動新的商業模式的轉折。

黃正忠表示，他很快近期會去杜拜參與COP28，聯合國氣候公約第28屆談判大會即將在石油經濟最大中心杜拜舉行，可以想見要把石油經濟退場、新能源經濟要進場的角力戰，即將愈來愈精彩，要看可活不可活，產業即將面臨什麼新策略。

最後黃正忠說，歐盟今年6月1日通過具有實質影響力的CSDDD(企業永續實地或盡責調查指令），超過250人以上大公司必須針對供應鏈加上價值鏈中要去辨識環境及社會衝擊，要去作盡職調查，要去做衝擊辨識及風險管理，還必須要求董事會監管落地的狀況，最後要公開揭露，不只生產事業，連金融業都包括在內。

他表示，如果企業客戶要去歐洲，此一指令會影響歐洲1萬3千家公司，影響歐洲本土內企業有9千多家，境外公司有4千多家受影響，大家恐怕都要剉勒等，因ESG盡職調查已從法令面強制要求的力道會愈來愈強。低碳淨零ESG議題，一切都法規了，大家就沒有差異化了，問題要問的是：玩真的或玩假的？如果玩假的15年內死路一條，這是很嚴重嚴肅的課題，台灣企業今天活明天活的永續發展，看門道後就要玩真的，如此企業及國家競爭優勢就可持續發展。