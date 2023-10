符合美學 家電創意加值競賽驅動家電產業融入家庭

由經濟部產業發展署指導,金屬中心主辦,由電電公會執行,2023家電創意加值競賽於10月2日圓滿落幕,執行單位電電公會於決賽同日舉辦頒獎典禮,邀經濟部產業發展署郭肇中組長及國內家電製造大廠同時也是本屆企業贊助商,包括台灣松下電器洪裕鈞董事長與聲寶公司許經朝總經理擔任頒獎貴賓,為同學打氣。頒獎會場同時設置個人攤位,透過現場展示及簡報提案,讓入圍團隊互相觀摩同時聽取評審意見。

`「融入家庭,符合美學,家電產業是產業發展署非常重視的一個產業。」經濟部產業發展署郭肇中組長,經濟部產業署藉由「MIT微笑產品臺灣金選」推廣及輔導,藉以提升民眾對台灣土生土長土製造商品的支持及認同,並透過疫後特別預算升級轉型診斷輔導計畫,協助製造業朝智慧化及低碳化轉型。就是希望協助我國產業往更高層次邁進,此次看到參賽作品符合設計感符合美學,符合消費者需求的作品,對於學生是一個很好的開始,也可以協助我國產業的提升。

「How you design is how you see the world!」台灣松下電器董事長洪裕鈞說,此次競賽入圍作品從解決生活痛點出發,所延伸出的解決方案,不管是概念提升,或者是作品的完整度,水準較以往大為提升,完全沒有天馬行空,解決生活的各種不便,讓人特別有感,與台灣松下希望利用設計產品及能力解決高齡化或能源等社會問題的理念不謀而合。他強調,此次同學的作品所解決的問題不只是台灣獨有,解決在地問題外,也提供全球一個解方。

「設計出來,生產出來的產品,就是要賣,要獲得消費者的認可,肯定台灣的商品。」聲寶公司許經朝總經理說,聲寶不斷參與政府舉辦之競賽,獲獎之餘,也敦促研發同仁不斷提升自家產品素質,獲得更多消費者認同。從這次競賽作品中看到台灣的希望,不用哈韓或哈日,台灣自己就可以設計出美觀又實用的商品。他期勉同學,家電設計在滿足需求,解決痛點時,不只考慮要到美觀,也要考慮到未來,後續維修的便利性,讓產品可以在家庭中永續,也要易於回收,節省能源,保護我們的地球。

本年度競賽規劃兩組,分為一般組收件148件、企業贊助組收件55件,兩組共計203件作品參加評選,經過初審評委擇優評選出一般組20件、企業贊助組11件作品入圍決賽;決賽當天,電電公會特別邀請國內如大同、歌林、元山、台灣松下、聲寶相關家電業者以及台科大、北科大工業設計系的教授擔任評審,結合產學共識評選出今年兩組金、銀、銅、佳作的優秀團隊接受表揚。

在產業發展署支持下,10月25日至27日將於電電公會主辦之台北國際電子產業科技展(https://www.taitronics.tw/zh-tw/index.html)規劃智慧生活家電主題館,除展出國內相關家電製造大廠的智慧家電以外,另外也將今年評選得獎的優秀作品於主題館內展出,現場會有闖關互動評選出人氣獎,邀請民眾前往共襄盛舉。