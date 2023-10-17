財政部推營業稅預約分流機制

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11月營業稅申報月即將到來，財政部17日指出，自10月15日至10月31日，財政部提供「進銷項電子發票查詢預約分流機制」，營業人及代理人可先在10月下半月預約、11月營業稅申報期間分流下載資料。

近年電子發票使用情形急速成長，若適逢單月營業稅申報期間，平台流量達到高峰，將造成網站塞車。

11月1日至15日為今年9至10月期營業稅申報期間，財政部電子發票整合服務平台除流量管控外，在10月15至31日提供「進銷項電子發票查詢預約分流機制」，讓營業人及專業代理人都能順利完成申報。

財政部表示，10月15日至31日非即時查詢發票／折讓單或媒體申報檔下載（批次申請）開放預約功能，輸入查詢條件、選擇「預約產製日期（112年11／1-11／15）」，平台將依排程產檔，並在產製完成後寄發電子郵件（預約者登入帳號所設定的電子信箱）通知至平台下載資料。

但已預約者不得在資料產製完成前再於平台以相同條件進行查詢；如有臨時查詢需求，請在上開功能查詢申請日期，並於查詢結果頁面點選取消／刪除預約。

至於11月1日至15日可分流下載，財政部建議，可多利用離峰時段，或以統一（扣繳）編號末碼自律分流，登入平台下載資料，建議末碼單號在上午8點至12點下載，雙號則於下午1時至5時下載。