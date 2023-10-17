美媒：五角大廈令2000美軍待命 隨時支援以色列

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美國媒體16日報導，大約2000名美軍可能部署到中東，以支持以色列打擊巴勒斯坦激進組織哈瑪斯。不過，這些美軍只會向以軍提供建議和醫療支持，不會參與作戰。另有報導指，美國防部長奧斯汀已向特定數量的士兵下達準備部署命令，以進一步保衛以色列。

一名接受《CNN》採訪的美國防官員表示，一支由2000名美國陸戰隊員和水兵組成的快速反應部隊，正在向以色列海岸前進。另據《福斯新聞》報導，一位不願透露姓名的國防官員稱，美軍第26陸戰隊遠徵隊是派往以色列的陸戰隊部隊。

美國總統拜登和拜登政府官員早前曾多次指出，美國不打算派遣駐軍到以色列。當被問及部署美國軍隊支持以色列國防軍的問題時，拜登在15日晚受訪時表示，「我認為沒有必要...以色列擁有該國最優秀的戰鬥部隊之一。」

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）上周也曾對記者表示，「美國無意派駐地面部隊。」柯比補充說，「如果我們需要回到國會山莊，為以色列提供額外的資金支持，我們絕對會這樣做。」

不過，《華爾街日報》16日引述國防部官員消息透露，五角大廈15日向2000名士兵發布通知，為需要部署到以色列的情況做好準備。獲選士兵隸屬美國各軍種，目前駐紮中東內外，包括歐洲。預計部分士兵可以進入以色列，支援以軍。

尚不清楚美國部署相關部隊條件，也不清楚實際部署位置。報導強調尚無士兵接到「準備部署命令」。另有美媒則指，部分士兵已接到「做好潛在部署準備」的命令。

美國國防部副發言人辛赫（Sabrina Singh）16日拒絕證實報導，她稱目前無更多資訊可以提供，但稍後可能會提供細節。