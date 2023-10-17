連結在地接軌國際 中科招商引進負碳技術朝永續目標邁進

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為積極推動淨零、數位雙軸轉型，中科管理局近期引進光泰環能公司進駐中科環資及數位共創中心，規劃於中科園區投資設置通過國際認證的先進負碳製程設備，可望成為台灣第一家取得歐盟生物碳認證（EBC）的公司！預計自2025年起，每年可增加750噸碳匯，也是中科園區往淨零永續目標發展的亮點。

生物炭是有機資材經熱裂解程序的產物，可用來改良土壤性質與增加作物產量，達到負碳排放效果，亦可成為土壤碳匯，通過國際認證的實績，可在碳移除平台進行交易。

目前碳纖複合材料的應用漸成趨勢，國外除有應用低碳和固碳材料研發低碳混凝土實例，亦將生物炭的吸附特性運用於水質改善，進行水質過濾，並已投入於農業、畜牧業、工業、營造業、保健藥品業、高科技製造業等多領域使用。

中科管理局表示，隨著氣候變遷的趨勢，越來越多大型國際企業提出碳中和及淨零承諾，積極要求供應鏈配合，碳排放將是影響產業競爭力的關鍵要素，對高度仰賴出口的園區產業而言，需要各多減碳良方。

中科除正執行「中部科學園區淨零碳排路徑整合及循環經濟推動計畫」輔導園區廠商減碳措施，日前更引進光泰環能公司參與「中科數位共創中心」提案計畫，以淨零碳排、循環經濟、新農業為主軸，打造「生物炭碳匯示範區」，該公司與德國PYREG公司合作，將引進通過歐盟生物炭認證標準（EBC）的先進熱裂解設備，結合數位工具進行運作管理，提供高品質碳權可供選購，實質回應園區廠商因遵守國際供應鏈準則，對自然碳匯的需求。

光泰公司也特別於本月16日世界糧食日舉辦「EBC生物炭碳匯先行者聯盟」宣示會，攜手11家農友、農企及科技業將聯手以生物炭負碳技術，運用農業剩餘資材及園區可用資材，創造台灣第一批國際級生物炭碳匯。同時也可將生物炭製程餘熱轉化為再生能源，發揮更大效益。

當日更邀請世界台灣商會聯合總會及全球企業永續發展推動委員會主任委員簡偉華博士、陽明交通大學環境工程研究所白曛綾特聘教授、台灣大學森林環境與資源學系邱祈榮教授、國際志工（CDR FYI／Open Air Collective ）TANK CHEN等，分享台灣生物炭碳移除技術應用與實務。

中科管理局進一步舉例說明，若將生物炭碳匯技術運用於所轄5個園區約594公頃景觀公園用地，依照碳匯方法學1公頃土地可產生40噸碳匯計算，最多可產生2萬多公噸的碳匯。

中科管理局進一步表示，創造生物炭碳匯不僅可有效減少農業及園區廢棄物，亦可高值化再生成品與提升農民產值與收入，更為中科攜手廠商具體支持園區廠商永續競爭力、消除碳焦慮的共好方案。