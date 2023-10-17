以巴衝突對紡織景氣的影響 紡纖大老：若沒有擴大，明年會比今年好

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

以巴衝突持續是否會對紡織景氣復甦有影響；台塑董事長林健男、儒鴻董事長洪鎮海表示，若沒有擴大，明年會比今年好。遠東新董事長徐旭東、新纖董事長吳東昇、南紡董事長侯博明、廣越董事長吳朝筆則認為，目前沒有影響。今年第四季已見回溫，明年上半年應可恢復成長。

林健男、洪鎮海擔心的是，以巴衝突造成原油上漲、直接帶動紡纖原料價格波動。

戰爭因素增添景氣波動不確定性；林健男指出，景氣要回溫，仍要看終端消費能力是否回來而定。

洪鎮海表示，目前訂單能見度約3-6個月，但較有把握的是到明年第一季，今年Q4應該是今年營收最好的一季，明年第一季預計會比今年第一季好，看好能有兩位數成長。

洪鎮海指出，明年第二季狀況現在還不敢講，因為以巴衝突變數蠻大，要看後續原油變化，會影響石化業原料起伏、影響成本，要再觀察一段時間，最快要看到12月底才有最後看法。

徐旭東指出，以巴衝突對於紡織業目前沒有什麼影響。國際訂單現在開始恢復，要再努力，帶著衝刺的精神來克服影響景氣的不確定因素。

吳東昇指出，以巴衝突目前是沒有什麼影響，不要再升級就還好，看起來也應該稍微樂觀，但還不知道。石油價格高高低低，戰爭沒有讓它升到高點，但主要原料也各有波動，原料壓力跟售價拉不太起來，還是有感受到壓力在，但希望未來一兩季能慢慢恢復。

南紡董事長侯博明認為，以巴衝突對目前正在復甦的景氣影響小；整體對景氣衝擊較大的仍是通膨、升息及消費能力。而以現在的市況來看，今年保守、明年應可逐步回溫。

潤泰全總經理徐志漳則說，目前看起來景氣還不錯，因為美國反中國，訂單一定會轉到台灣、越南生產，目前接單還算順暢；今年基期低、庫存也消化差不多，明年應該比今年更好。

廣越董事長吳朝筆指出，以巴衝突關係緊張，要看有沒有在美國總統大選前降溫；俄烏戰爭也不會惡化，這部分看看年底會不會好一點，若以巴衝突沒有擴大，市況會比較穩定。