紡織展聚焦三重點 賴清德：鼓勵企業立足臺灣 布局全球

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賴清德副總統今（17）日上午出席「台北紡織展（TITAS）開幕典禮」時，肯定紡織產業透過永續環保、機能應用及智慧製造等三方面，促進國家經濟發展。他並表示，政府持續改善投資環境，鼓勵企業投資臺灣，也積極協商加入區域經濟，期盼企業立足臺灣、布局全球、產品行銷全世界，讓臺灣成為經濟上的日不落國。

賴清德致詞時表示，紡拓會舉辦的「第27屆台北紡織展」，今年的規模相當盛大，有來自全球11個國家及地區的400家業者參展，展出規模超過900個攤位，可見紡織產業已經走出疫情的陰霾。

賴清德感謝紡織產業，從1950年代起，由早期進口原料，到以石化工業提供原料為基礎，積極發展人造纖維。又配合進口棉、毛料等天然纖維為輔，經過幾十年來的努力，臺灣紡織業已經發展出完整的上、中、下游產業鏈，包括人纖製造、紡紗、織布、染整、成衣及服飾品等產業。

他提到，根據經濟部統計資料，2022年臺灣紡織及成衣工廠超過4,500家，從業人員超過14萬人，總產值也超過新台幣4千億元；2022年紡織及成衣業工業貿易順差高達1,571億，是臺灣第4大貿易順差產業，為國家經濟發展貢獻良多。

賴清德指出，今年TITAS的展出重點聚焦在永續環保、機能應用及智慧製造。永續環保方面，可以看到尼龍回收再生、原液染色纖維、海洋紗、無水染色紡織品、回收保特瓶PET紡織品及生質環保紡織品等，都是多年來產業投入鉅資研發的結果，也符合國際大廠因應氣候危機衍生的淨零轉型需求，他肯定大家的付出及成果。

臺灣紡織業在機能應用方面享譽國際，賴清德說，業界不惜重資投入科技研發，並因應潮流設計。目前臺灣的機能衣供應全球知名，不僅產品附加價值高，也讓紡織業走出有別於其他開發中國家的新道路，促進臺灣紡織業的國際貿易。他提到，許多參加奧運或世界盃足球賽的知名運動員，身上都穿著來自臺灣的機能運動衣，這讓國人感到非常光榮。

在智慧製造方面，他說，因應數位轉型及人工智慧、物聯網等各種新興科技出現，全球智慧化的時代已經來臨，其中非常重要的就是智慧製造。他很敬佩紡織企業雖然經歷產業不景氣，仍願意投資先進設備，從事智慧製造及進行數位轉型。產業的成功代表著臺灣未來的希望，他要代表總統和國家，向紡織業者表達由衷的感激。

賴清德期盼未來結合臺灣各行各業，共同將臺灣經濟打造成日不落國，讓太陽不論在何時、何地升起，都能照耀到臺灣企業。他在擔任行政院長期間，積極改善臺灣的投資環境，檢討水電、土地、人力、人才等問題，並提出相應政策解決。另外，也推動包括歡迎台商回臺投資、根留臺灣企業加速投資及中小企業加速投資等「投資台灣三大方案」。從2018年到今天，累計投資金額已超過新台幣2兆元，創造10幾萬個就業機會。

賴清德指出，近年來，臺灣與菲律賓、越南、印度等國家重新洽簽投資保障協定，保障灣台企業在外國投資時，權益受到保障。政府鼓勵商台「鳳還巢」，也樂於協助想要到海外建立生產基地的廠商。

他表示，「台美21世紀貿易倡議」首批協定已完成簽署，第二階段也正順利進行中；我們也啟動與英國的「深化貿易夥伴關係」協商，希望解決關稅問題。另外，臺灣已提出加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的申請，我們會持續努力參與區域經濟，期許達到立足台灣、布局全球、產品行銷全世界的「經濟日不落國」目標。