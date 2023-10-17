三商壽前3季累積虧損縮小 資本適足率回升至150％以上

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三商美邦人壽今（17日）公布前三季財報自結數，第三季稅後純益25.8億元，前三季累積稅後虧損20.6億元，虧損金額已較去年同期縮減36億元。第三季淨值比為2.79％，自結資本適足率（RBC）回升至150％以上。三商壽強調，將致力於厚實資本、健全財務體質為首要目標。

受惠於新台幣兌美元大幅貶值影響，三商美邦人壽第三季獲利回穩，單季稅後純益為25.8億元，前三季累積稅後虧損20.6億元，但虧損金額較去年同期縮減36億元，至9月底淨值值為 383 億元，較去年底增加94億元，淨值比為2.79％，自結RBC與今年第二季相比回升至150％以上，總資產達1.5兆元，也較去年底成長約5.9％。

三商美邦人壽表示，美國持續升息，台美利差擴大，避險成本仍維持高檔，但受惠於新台幣兌美元大幅貶值影響，第三季獲利回穩。美聯準會升息趨緩，國內、外股市溫和上漲對正面影響下，今年前三季權益類資產的已實現獲利，較去年同期增加124.5億元，權益類資產的未實現獲利也較去年底回升37.7億元，加上今年國外債券殖利率較去年大幅提升，前三季經常性收益穩定成長，前三季避險前經常性收益率為3.22％，較去年同期增加0.15％。

三商美邦人壽前三季新契約保費為287億元，較去年同期成長23％，投資型保單仍為銷售主力商品，新契約保費收入較去年同期增加26％。三商美邦人壽表示，也將持續推廣保障型商品，前三季健康險和傷害險新契約保費收入，合計較去年同期成長超過11％，朝因應國際財務報導準則（IFRS17），及新一代清償能力制度（ICS）的方向，提早布局轉型。