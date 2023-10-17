台南百歲人瑞283人 長壽之道阿嬤「這麼說」

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

九九重陽節將至，台南市的百歲人瑞共有283人，市長黃偉哲今天拜訪佳里區102歲林楊鬱及安南區100歲陳楊菜燕等2位百歲人瑞時，除致贈重陽禮金1萬元及賀禮外，也致贈總統府的敬老狀及金鎖片，並祝福長輩健康長壽、幸褔久久。其中，陳楊菜燕還分享長壽之道說，「凡事不要太計較」。

今天黃偉哲第一站抵達佳里區探訪林楊鬱，林楊阿嬤從年輕開始務農，練就一身好體能，至今身體仍相當硬朗，今天更精神抖擻地唱著歡迎歌，迎接市府團隊的到來。

林楊阿嬤指出，年輕時為了家中經濟忙碌，退休後積極參與社區照顧關懷據點舉辦的各項課程及活動，舉凡太鼓、手作、健康操等課程，都可以看到她的身影；她還感謝市府設置許多社區照顧關懷據點，讓她去參加活動時，能結交許多好朋友。據點夥伴們得知黃市長要來，也特地前來合影，現場氣氛熱絡。 黃偉哲的第二站來到安南區陳楊菜燕家中，陳楊阿嬤在早期農業社會和丈夫一起務農，工作之餘對子女教育十分重視。鄰居說，陳楊阿嬤為人謹慎，做事按部就班、認真負責，子女受其身教影響甚深，也培養出多位老師及醫生，母慈子孝過著四代同堂的溫馨生活。

陳楊阿嬤平時樂善好施，也大力支持子女回饋社會、投入公益；她常說，讓自己笑口常開的長壽之道就是「凡事不要太計較」。 黃偉哲指出，非常開心能代表市民祝賀2位人瑞阿嬤，老人家年過百歲仍十分硬朗有活力，實在是晚輩的福氣；還強調，政府的目標就是要強化對長者的照顧，目前的老人政策是走在正確道路上，期盼讓更多長者老了還能健康趴趴走。