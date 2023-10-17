陳立委｜折疊手機成長高 留意三檔題材股

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拜登將透過外交途徑，訪問以色列國家，防止以巴戰爭衝突擴大，若能平息戰爭，排除非經濟因素干擾，指數才有望再次突破季線壓力，並站穩季線之上。

台股指數今以16,678點紅盤開出，但盤中開始有些避險賣壓，目前台股受國際情勢動盪影響，加上美國9月消費者物價指數（CPI）3.7%，高於市場預期，短線上走勢難以擺脫震盪格局。本周重點需關注美國聯準會（FED）官員想法、美股大型企業財報及台積電法說會等，都將影響盤勢變化。

產業方面，AI仍是未來的主流，加上黃仁勳再度來台，因此短線若回檔可留意相關輝達供應鏈，包括IC設計、矽光子共同封裝、OEM及ODM 伺服器組裝等，都有機會持續受惠AI而帶動明年業績成。此外，市調機構集邦科技（TrendForce）預估，2023年至2025年全球折疊手機年複合成長率（CAGR）將超過四成，對折疊手機零組件供應鏈而言是一大利多。

選股上首先可從產業具備趨勢成長或轉機題材做挑選，並觀察基本面較佳，且未來產品有競爭力的個股，如：

1. 兆利（3548）：去年全年EPS 7.88元，上半年EPS 2.1元，前9月累計營收較去年同期成長10.43％。兆利為扭力轉軸之研發及製造公司，主要為中國手機大廠出貨折疊手機，由於大客戶華為Mate X5銷量超乎預期，帶動兆利單訂衝高，加上良率已提高到9成，使今年第四季業績看旺，而明年在折疊手機市場持續成長下，獲利有望步步高升。

2. 新日興（3376）：去年全年EPS 8.68元，上半年EPS 1.72元，前9月累計營收較去年同期成長-24.45％。新日興為樞紐轉軸之研發及製造公司，上半年受到通貨膨脹影響，筆電市場銷量較低迷，故獲利表現差強人意。但第四季客戶筆電拉貨動能回升，加上大客戶蘋果未來若進一步切入摺疊手機市場，新日興有機會拿下新訂單，建議逢低可布局。

3. 國巨（2327）：去年全年EPS 44.22元，上半年EPS 18.82元，前9月累計營收去年同期成長-13.02％。國巨為被動元件開發及製造大廠，全球MLCC價格Y 趨勢，出現落底跡象，預期被動元件庫存水位將回到健康水準，且併購施耐德感測器事業部第四季將貢獻營收，整體被動元件產業逐漸轉好，營運也可望逐季成長。

※本資料由啟發投顧分析師陳立委提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。