不可輕忽老年人打鼾 罹患睡眠呼吸中止症恐猝死

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老年人常睡不好、睡不飽，但白天卻瞌睡連連的狀況，若合併夜晚打鼾，很可能是罹患睡眠呼吸中止症。根據美國《神經醫學期刊》的定義，成人睡眠中每小時有5次以上的呼吸暫停，即患有睡眠呼吸中止症。愈容易打鼾的人，發生睡眠呼吸中止症的機率愈高。

睡眠呼吸中止症是老年人的常見疾病，在一篇系統性研究中發現老年男性盛行率高達9成，老年女性也達78%。此病症會造成身體慢性缺氧，可能導致糖尿病、心血管疾病（例如高血壓、冠心症、心律不整、鬱血性心衰竭、心肌梗塞、腦中風）等，嚴重時甚至會猝死。民眾若輕忽老年人睡眠問題，疏忽檢測可能錯過治療良機！

醫：打呼、睡不飽病症 速尋求專業協助

台北馬偕醫院李翊豪醫師表示老年人易因肌肉老化、脂肪組織增加等因素造成呼吸道阻塞而患呼吸中止症，除睡眠專科外，亦可前往耳鼻喉科進行上呼吸道檢查。針對年紀超過65歲的睡眠呼吸中止症患者，李醫師建議以保守性治療如正壓呼吸器優先，雖然減重及生活模式調整也是必要的治療，但因老年人新陳代謝較慢，很難快速達到減重成效來控制病情，長期睡眠呼吸中止及慢性缺氧下，可能造成或加重自身的慢性疾病。再者，年長者口腔及咽喉肌肉張力較弱，進行咽喉手術後，因肌肉無法維持張力，也較可能再次發生塌陷及上呼吸道阻塞，手術效果一般在術後僅能維持約1-2年之久。正壓呼吸器等非侵入式的治療，較能符合年長患者的生理狀況。另外女性過了更年期後因黃體素下降，肌肉強度下降，也會增加罹病的風險。

至台北馬偕醫院就診阿勇伯(化名)近70歲，有三高問題一直無法控制，夜間缺氧嚴重，影響白天的精神狀況。因為工作需要操作重機具有高危險性，不容許絲毫閃神，才在家人的陪同下就醫，就診檢測發現有重度呼吸中止症。李翊豪醫師診斷後評估，手術改善睡眠呼吸中止的幅度有限，且有復發的可能，故不建議施作手術。建議以配戴正壓呼吸器方式輔助睡眠，阿勇伯適應良好，不但白天精神狀況變好，長年困擾他的高血壓問題也因身體獲得良好修復而有改善。

年長者睡眠呼吸中止症居家照護重點

科林睡得美資深睡眠技師洪曉菁說明，為解決睡眠中心病床數不足狀況，快速便利的「居家睡眠檢測」近來被積極推廣，後續專業醫師也可依估檢測結果給予建議與合併治療方案。她提醒年長病患必須遵循醫囑外，另提供三項居家照護重點：

1. 將體重控制在正常範圍(BMI<24)，避免過重。

2. 鍛鍊口腔肌肉：舌頭伸出嘴外，向前、向上、向下各15秒，左右擺動15秒 (詳見網路教學https://resmed.ear.com.tw/osa/detail/124)。

3. 規律使用正壓呼吸器，並定期更換耗材。使用呼吸器不僅可以改善呼吸中止症發生，避免缺氧而破壞睡眠周期完整性，因此可以改善睡眠品質維持良好新陳代謝，有助於減重。

大聲打鼾、白天昏昏欲睡、BMI>27、高血壓患者罹患睡眠呼吸中止症的風險相對較高，對自身健康有疑慮者，建議盡快就醫或進行居家睡眠檢測有益於維護自身健康。