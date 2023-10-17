《電機股》大同再獲馬國智慧電表標案 在手訂單近21億元

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【時報記者任珮云台北報導】大同(2371)智慧電表再傳捷報，繼2019年首獲馬來西亞電力公司智慧電表標案後，日前再獲馬來西亞電力公司標案，金額新台幣1.4億元，預計於2024年開始分批交貨。大同智慧電表事業部目前在手訂單近21億元，產能滿載。

今年以來，大同電表事業屢創佳績，上半年獲台電高壓智慧電表1.79億元標案，同時，在亞洲其他市場亦已取得近新台幣5億元訂單，由於全球政府對淨零碳排及節能的措施，大力優化基礎建設所需，大同智慧電表事業部今年的國外業績與國內訂單同樣亮眼。

大同是目前唯一獲馬來西亞電力公司認證的台灣電表供應商，該智慧型電表標案共有29家國際廠商參與競標，大同以優異的品質、系統整合能力與盡心客戶服務脫穎而出，成為得標廠商之一，於東協市場再下一城。

大同智慧電表事業部致力於自主研發符合各國規格的智慧電表產品，先後取得美規ANSI、歐規IEC、MID、日規JIS以及泰國TIS、馬來西亞SIRIM等認證，並成為日本8大家電力公司認可的國外品牌，亦成功外銷至泰國與馬來西亞。

目前為東協智慧電表基礎建設建置高峰期，大同多年前已開始佈局東協，並在泰國設立智慧電表產線，強化國際市場的供應與競爭力，因應市場後勢強勁需求。