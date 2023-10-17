ESG影響舖天蓋地 蔡麗玲：台灣沒有缺席跑很快！

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永續轉型、ESG實務夯爆！投信投顧公會秘書長蔡麗玲17日於「2023 ESG投資實務與永續轉型策略論壇」中指出，2015年聯合國發表了17項永續發展目標（SDGs），從消除貧窮、減緩氣候變遷等，ESG的理念環境保護、社會永續、公司治理，已成為顯學，影響性「舖天蓋地」，台灣沒有缺席、跑得很快，短短三年政策脈絡清楚，也從鼓勵轉為強制，公會也成立永續發展委員會，並將相關政策法規ESG資訊，ESG基金統計數據都公布在網頁，讓會員、投資人都可以快速了解。

蔡麗玲指出，金管會自2020年開始發布資本市場藍圖、公司治理3.0、永續發展藍圖、綠色金融1.0至3.0，還有永續發展轉型策略，今年三年發布的上市櫃的永續發展行動方案即公司治理4.0，層面更廣，短短三年政策脈絡清楚，從鼓勵轉為強制，為協助業者做好ESG，公會也陸續發展出ESG相關揭露原則，希望透過公會，在實務與理論上找尋平衡。

蔡麗玲指出，在基金投資上，希望業者除了傳統投資外，也能重新思考，把ESG風險納入投資環節裡。此次第七屆指標台灣基金獎不只是對得獎基金公司的肯定，背後也是鼓勵激勵基金公司好還要更好，培育更多優秀的團隊出來。

BlueOnion藍傲與Benchmark指標主辦的「2023 ESG投資實務與永續轉型策略論壇」17日於政大公企中心展開。BlueOnion藍傲集團行政總裁兼Benchmark指標行政總裁鮑婉玲致辭時表示，ESG是投資界愈來愈重視的議題，Benchmark在台灣所頒發的獎項，包括ESG相關的評鑑及獎項，以及目前Benchmark所推出的基金資訊平台， 提供一般投資人查閱基金組成項目中涉及ESG、人權、武器、菸酒等議題之資訊，提升基金的清晰度。

鮑婉玲表示，七年前來時指標基金獎就已納入ESG為評審項目之一，並累積許多資料庫，四年前業界希望可分享出這個資料庫，因此，疫情後就建立了一個ESG資料庫平台，她觀察，台灣監管機構積極推動ESG在全球來說是特別用功的地方。

此次論壇中有二大專題演講，由 BlueOnion藍傲首席投資策略師戴潔瑩博士，以「ESG投資實務踐行方法」為主題並結合台灣ESG基金八大監理原則投資實務角度進行分享。另外，台灣金融分析專業人員協會理事兼續盈投資體系創辦人陳播暉博士「從ESG投資提升廣義的永續投資」為題進行專題報告演講。

專題演講後將針對「ESG投資實務投資組合碳風險管理」進行座談會，由鮑婉玲擔任主持人，與政治大學商學院金融研究中心主任／永續金融與影響力投資學院咨詢顧問楊曉文教授、安永聯合會計師事務所永續發展與ESG諮詢服務負責人曾于哲博士以及BLUEONION 藍傲首席投資策略師戴潔瑩博士，針對議題展開討論，各自進行分享。