宜蘭「催生」津貼提高到1.5萬元 明年1／1實施

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宜蘭縣出生人數逐年降低，面臨嚴重少子女化問題，縣政府為提高生育率，今（17日）在縣務會議中通過社會處的提案，調高生育津貼補助，每一新生兒從1.2萬元調整為1.5萬元，預計明年1月1日實施。縣長林姿妙表示，縣府要鼓勵生產，尤其產婦非常辛苦，希望能減輕年輕家庭的負擔，一起拚出宜蘭的好生活。

從各縣市補助內容表單顯示出，與宜蘭財政、人口差不多的花蓮縣每胎就有2萬元，台東縣第一胎則3萬元，雙生及第二胎以上每胎3.6萬元；至於其他縣市補助金額，除了苗栗縣每胎1萬元外，剩餘縣市皆高於宜蘭縣，且沒有額外的每胎遞增補助津貼。

社會處於2010年間發布「宜蘭縣婦女生育津貼實施辦法」，至今已修正多次部分條文，加上物價指數不斷調升，為落實照顧婦幼福利；今社會處長林蒼蔡在會議中，提出生育津貼有調高補助金額的必要。將現行的生育津貼從1.2萬元提高到1.5萬元，並訂明年1月1日實施，另產檢交通費仍維持每人每胎次補助2000元。

林姿妙表示，去年宜蘭縣新生兒僅有2378人，已面臨少子化問題，縣府為鼓勵生產，尤其產婦非常辛苦，因此生育津貼調高至每胎1.5萬元，亦為對年輕媽媽的一種鼓勵方式。

林蒼蔡坦言，宜蘭縣生育津貼確實偏低，但在有限經費中，縣長認為「生」跟「養」都很重要，尤其「養」的部分格外重視；且一次性的補助畢竟有限，不如在「養」的區塊先做好，未來也會更積極爭取生育補助津貼，盼能逐年調高。