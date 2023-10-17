台灣原住民慢食博覽會 10／28、29花蓮野菜學校登場

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

花蓮縣政府每2年辦理1次「國際慢食論壇」，與國際慢食組織交流，活動今年邁入第3屆，結合原住民野菜文化舉辦首屆「台灣原住民慢食博覽會」，本月28、29日在原住民族野菜學校周邊登場，屆時多國慢食廚師將與台灣原住民廚師透過料理進行美食交流。

縣府原住民行政處指出，花蓮自2019年起舉辦國際慢食論壇，今年第3屆除邀請義大利、夏威夷、韓國、泰國、印度等國的慢食組織與廚師到訪花蓮交流，同時也擴大辦理原住民慢食博覽會，期盼在國際分享花蓮推動慢食的成果，並透過傳承原住民飲食文化及國際慢食觀念，持續創造出令人驚豔的道道佳餚。

活動28、29日將在美崙山野菜學校登場，原民處邀請14家原住民餐廳、8家慢食烘培及飲品、5家原住民文創工藝、4家原住民族部落旅遊、1家原住民原物料供應、3家慢食小農產品及6個台灣與國際的慢食協會，共計41攤業者將讓民眾感受到慢食的精彩風貌。

原民處部落經濟科長鄧凱倫說，活動現場規畫六大區，包括慢食攤商區、慢食教育區、慢食論壇會場、廠商媒合區及慢食野餐區，其中，慢食攤商區舞台除有定時的原民歌手表演，亦邀請不同的餐廳店家提供店內主打商品及商品優惠。

此外，現場也將提供環保餐具租借及傳統植物器皿打包袋製作，民眾可多加利用，如欲了解相關資訊，可上「花蓮縣原住民族野菜學校」臉書查詢。