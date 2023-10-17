新北登革熱病例＋10 新生兒遭母感染出生4天也確診

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新北市新增10例本土登革熱病例，衛生局針對13日五股區確診個案主動擴大篩檢接觸家人共計27位，其中9例確診，9位陰性，其餘檢驗中。9例確診家人分別居住在五股區7例及泰山區2例，其中泰山區2例個案，經中央研判為母子垂直感染，母親是於分娩後，因接觸者採檢確診，新生兒則於4天後出現發燒症狀，就醫後快篩陽性通報確診，目前該新生兒個案仍有發燒症狀，住院治療中。

新增10例為6女4男，年齡介於0歲至69歲間，分別居住於八里區1例、泰山區2例、五股區7例，發病日介於9月18日至10月15日，目前1位住院治療中，9位已康復。其中八里區個案無南部及高風險場域活動史，經中央基因定序結果與雲林古坑鄉首例本土登革熱個案相同，研判可能透過蚊子叮咬南部北上的潛藏感染者後感染。

衛生局提醒，保護孕婦及新生兒最有效的方法便是清除家戶內外孳生源並落實防蚊措施；新生兒建議可以物理方式，穿著淺色長袖衣褲、裝紗門紗窗、使用蚊帳等進行防蚊。

衛生局指出，目前氣候適合病媒蚊生長，請民眾應定期清除住家周遭積水容器避免養蚊，並做好個人防護措施。民眾如出現發燒、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似症狀，請盡速就醫並告知醫師活動史。

另請醫療院所提高通報警覺，並向本局領取免費登革熱快篩試劑，診間如遇有登革熱疑似症狀民眾，請使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷，以利衛生單位及時採取後續防治措施。