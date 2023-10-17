觀光工廠口碑第一 台塑生醫健康悠活館獲第六屆網路口碑之星

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台塑生醫表示，由全台最大數據內容媒體《DailyView網路溫度計》舉辦，針對台灣地區過去一年來網路討論度，從30億則以上的網路社群大數據資料庫中評選出各領域的口碑冠軍。其中，台塑生醫健康悠活館不畏疫情與國際知名IP合作，打造台灣第一家與IP聯名的觀光工廠，挾帶著高人氣與高討論度，與去年剛開幕的佐登妮絲城堡並列榮獲今年的觀光工廠組口碑第一。

台塑生醫健康悠活館為台塑企業第一個觀光工廠，要讓民眾直接走入台塑生醫的核心基地，打造以寓教於樂「智慧健康體驗」、「預防醫學」為主題的生活前哨站。自2017年成立後，每一年都針對如何吸引客群，不斷轉換行銷手法，拓展館域宣傳的深度與廣度，積極透過不同層面操作累積聲量，包括與在地資源異業結合舉辦活動，增加各族群的能見度。

台塑生醫指出，健康悠活館與「卡娜赫拉的小動物」聯名合作，讓主角兔兔化身為實習生帶著民眾體驗設施，也推出造成搶購熱潮的超萌趣聯名商品，深受消費者喜愛也創造了好評不斷的網路聲量。最有趣的是，還引發網友以悠活館為背景分享個人感情經歷，於網路上造成爆文，導致文章病毒式擴散，引起主流媒體轉發，創造突破以往的網路聲量。

台塑生醫今年邁入20周年，是一個里程碑，也是一個新的起點！持續推動「預防醫學」的理念，這不僅是對全人的照顧、更將落實於對土地的守護！台塑生醫健康悠活館也將持續深化核心內容，打造更優良的觀光體驗，歡迎民眾來到彰化台塑生醫健康悠活館一起加入健康美麗人生。