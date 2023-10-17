紅頂穀創穀物文創樂園 導入智慧顯示器與互動感測應用

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高雄在地的穀物大廠馬玉山成立的「紅頂穀創穀物文創樂園」，在SDIA媒合之下，導入方略電子、承鴻光電、以及體感科技廠酷愛迪數位創意的技術，整合智慧顯示器與互動感測模組，推動全台灣第一座採用「可撓式顯示器」智慧育樂應用的觀光工廠。

經濟部產業發展署智慧顯示產業跨域合作聯盟（SDIA） ，攜手高階顯示科技廠方略電子、承鴻光電、以及體感科技廠酷愛迪數位創意，17日下午在紅頂穀創穀物文創樂園，舉辦智慧育樂解決方案成果展，開創觀光工廠軟硬整合、虛實互動的智慧育樂新商機。

馬玉山紅頂穀創館長呂佩蓉表示，在SDIA的協助之下，運用智慧顯示器與互動感測模組的建置，成為全台灣第一座採用「可撓式顯示器」智慧育樂應用的觀光工廠，可望增加此一場域的亮點，也為節能減碳盡一份心力。

經濟部SDIA專案經理王淑韻指出，SDIA在民國110年由經濟部建立，主要鎖定的導入對象，包括智慧醫療、零售、移動和育樂等四大領域，希望藉由產業跨域合作模式，發展更多創新解決方案，以強化產業國際競爭力，為台灣智慧顯示產業開拓國際出海口。

群創子公司方略電子副總經理溫振富表示，此次應用在紅頂穀創穀物文創樂園的AM Mini LED 可撓式柔性顯示器，是截至目前為止最具挑戰的一項應用發表，不同於傳統 LCD 或 OLED 顯示器會增加客戶牆面環境，可撓式顯示器完全融入場域裝潢及配合梁柱角度，將顯示器彎曲幅度達臨界值，完美展現可撓式顯示器「輕薄度1mm」、「減少不必要支架」安裝特性，可說是「一張電視」。

承鴻光電董事長朱鴻璋指出，紅頂穀創穀物文創樂園的智慧顯示應用，導入承鴻光電25.3吋及28吋彩色電子紙顯示器，透過無線網路，能即時且自由地更換版面資訊，做為引導民眾參觀動線及活動的資訊看板，讓觀光場域打破傳統紙面、靜態的展示方式，以具舒適視覺質感的動態展示方式，更能展示文化體驗的豐富內涵。

朱鴻璋表示，由於電子紙目前仍屬於產量有限階段，因此，價格會高一些，發展受到一些限制，但，由於電子紙具有節能減碳的功能，在歐盟CBAM將在2025年正式實施的要求下，電子紙可望加速規模量產，屆時，將會有更好的競爭力。

他推估，以過去科技演進的經驗，電子紙要取代LCD，二者的價格比大約是1：2。

酷愛迪專案經理王詩晴表示，酷愛迪在紅頂穀創穀物文創樂園的貢獻，著重在數位視覺，透過AI智能感測，偵測人臉、手勢等動作，與民眾進行遊戲互動，同時紀錄客群數據，讓館方進一步掌握客群輪廓，進行消費者分析並挖掘潛在商機。

中山大學產發中心主任林根煌表示，馬玉山作為在高雄深耕超過一甲子的穀物大廠，積極推動ESG的落實，因此，中山大學產發中心協助紅頂穀創導入具節能特性的智慧可撓式顯示器，並媒合方略電子、承鴻光電與酷愛迪數位創意，共同兜整符合紅頂穀創需求的解決方案，使用永續的電子紙顯示器，同時，也能增加民眾參觀紅頂穀創的互動性與娛樂性，藉此創造智慧育樂與永續發展雙贏。

林根煌指出，為使顯示器能融入紅頂穀創原有的場域裝潢空間，藉由導入方略電子可撓式柔性顯示器，降低對既有視覺設計的影響，中山大學產發中心多次偕同方略電子進場，進行客製化安裝及調整，以求顯示器能完美與場域融合；酷愛迪數位創意也配合可撓式柔性顯示器規格，調整動畫的製作內容，在多方的協助下，得以更臻完善遊客的參觀體驗。