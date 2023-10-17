鉛錠需求走軟 泰銘下半年營運不衝量保獲利

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非鐵金屬因大陸市場需求疲軟，加上美元走強，鉛錠價格同樣受到波動向下，比9月份下滑100美元，國內鉛錠大廠泰銘（9927）營運基調改為「不衝量，保獲利」，物色料源，降低進貨成本，同時，少接獲利少的訂單，加上台幣走貶，美元與台幣利差擴大，泰銘可望延續上半年，營收減少卻獲利增加的模式。

泰銘發言人童新沅17日表示，包括鉛錠在內的非鐵金屬，近期受到大陸市場走弱、以及美元走強的雙重因素影響，導致鉛錠需求疲軟，價格下滑。

他說，鉛錠16日在英國金屬交易所的價格約每噸2,095美元，近期最低則是13日的2,067美元，比今年9月份的月均價2,252美元，下滑6.97％到8.21％之間，10月迄16日的均價約2,139美元，鉛錠價格從2,200美元上下，滑落到2,100美元上下的區間。

泰銘今年前三季營收67.93億元，比去年同期的72.35億元，年減6.11％，不過，營收減少，獲利並未因此下滑，以今年上半年營收44.69億元，比去年同期的50.18億元，雖然年減10.94％，但上半年每股稅後盈餘2.89元，仍比去年同期的2.24元，年增29.02％。

童新沅表示，由於泰銘下半年仍然採取「不衝量，保獲利」的營運策略，今年全年可望維持營收減少、獲利增加的基調。

所謂的「不衝量，保獲利」，是指毛利低的訂單不接，保住毛利，同時，在鉛錠料源的開發上，全力在全球各地，物色價格相對低廉的鉛錠，以降低進貨成本。

童新沅指出，泰銘另有2項提升獲利的因子，其一是在美元走強、台幣貶值的趨向上，泰銘美元資產有機會產生業外匯兌收益，此一狀況，已在第二季發生過，其一是，泰銘美元資產高於台幣資產，在美元和台幣利差擴大之下，也有機會產生利息收益的貢獻。