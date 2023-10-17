蔡總統拜訪新竹市百歲人瑞彭李足妹女士

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為表達對百歲人瑞的關懷與尊敬，總統蔡英文特別在重陽節前夕拜訪人瑞彭李足妹女士，並親自致贈金鎖片，祝福阿婆身體健康、福壽延年。

阿婆是出生於桃園市龍潭區的客家人，為家中最小女兒，受日本教育到高中畢業，18歲開始擔任日治時代的教師，與彭爺爺經過親友介紹認識並結婚，育有5個小孩（2男、3女）並辭去教師工作，後續因為彭爺爺工作的關係搬到新竹市居住；阿婆平時以客語、日語跟國語為主要語言，耳朵有稍微的重聽。

阿婆平時於新竹市及新北市兩地居住，在家中可以獨立緩慢行走；其么女表示彭爺爺在世時很喜歡蔡總統，聽到本次總統將親自至家中慰訪，阿婆十分開心。總統與阿婆及其家人一起話家常，隨後並致贈金鎖片，展現總統關懷、照顧長輩之情；現場溫馨熱鬧。

根據衛生福利部統計，截至今年9月，百歲以上人瑞共5,011人，每年除了於重陽節前舉辦各項敬老活動外，亦透過各縣市政府派員親自到百歲人瑞家中致贈金鎖片，以彰顯人瑞為國家至寶的尊貴價值。

為迎接超高齡社會的挑戰，落實在地老化、活力老化等重要政策目標，衛生福利部社會及家庭署署長簡慧娟表示，截至今年6月止，全國已設置4,828處社區照顧關懷據點，提供關懷訪視、電話問安、餐飲服務及多元有趣的健康促進活動，其中更有3,060處據點配合長照2.0政策，提供預防及延緩失能照顧服務，設置為C級巷弄長照站。因此鼓勵全國長輩動起來，走入鄰近的社區據點參與活動、認識新朋友，擁抱快樂的銀髮生活；同時提醒國人，時時關心身邊的老人，尤其是家人與年輕朋友更應該多陪伴長輩，傾聽他們的生命故事、傳承他們的人生價值與精神。