群崴國際 推動新一世代Optix可視化人機解決方案

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群崴國際主力經銷Rockwell Automation全系列產品線，因應市場需求，2023年推出新一世代Optix可視化人機解決方案：FactoryTalk Optix(軟體)。

FactoryTalk Optix是Rockwell Automation所推出首款支援SaaS雲端人機介面設計的軟體產品，使用者可直接從Web進行設計、測試和部署應用程式，雲端連線支援新的協作工作流程，隨時隨地進行修改。而且FT Optix支援所有第3方IPC工業電腦 or Touch Panel觸控螢幕，依據使用者指定或現有系統通訊架構，選購Token自由搭配，OPC UA & MQTT全面支援，支援C#，也支援歐/美/日第3方品牌的驅動程式。

Optix Panel(硬體)架構在 FT Optix衍生出的HMI人機產品，是一款新型協作整合平台，可為視覺化和邊緣運算應用提供前所未有的靈活性、可擴展性、可擴展性和開放性，由於對 OPC UA 協議的支援、透過 MQTT 協定與雲端基礎設施進行簡單的雙向通信，M2M 場景的工業互通性以及與 MES 和 ERP 系統的整合。Optix Panel有兩款可供選擇：一、Standard標準款 – 有鋁製/玻璃/不銹鋼邊框設計，電阻式觸控或多點觸控背投電容式觸控螢幕，有4:3 解析的 10.4"、12.1" 和 15"尺寸，也有寬高比的 7"、10.1"、12.1"、15.6"、18.5" 和 21.5"吋，配備兩個Gigabit乙太網路連接埠、兩個 USB 3.0 連接埠和一個多標準序列埠。二、Compact經濟款 - 只有鋁製邊框電阻式觸控以及玻璃邊框多點背投電容式觸控可供選擇，有4.3”和 7”吋兩種尺寸，配備1個Gigabit乙太網路連接埠、1個USB 2.0連接埠及1個多標準串列埠。

Standard標準款＆Compact經濟款則都具備工業遠端協助FactoryTalk® Remote Access™ 軟體（相容於 UBIQUITY 許可證），同時Standard標準款內建FT Optix提供11個Token ; Compact經濟款提供８個Token，讓使用者不用再額外花費軟體費用。

Rockwell Automation現正提供免費試用 FactoryTalk Optix 軟體：

https://www.rockwellautomation.com/zh-tw/products/software/factorytalk/optix/try-it-now.html

群崴國際北/中/南區辦公室，均有應用技術同仁可以協助，若有任何需求，請洽：桃園總公司 03-356-3822 台中分公司 04-2335-7507 高雄分公司 07-222-6009