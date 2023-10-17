海廢變黃金！ 南市府明年有望增加蚵繩回收額度

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台南沿海是牡蠣養殖重鎮，但每年產生的21公噸廢蚵繩，以往都被隨便棄置，造成環境傷害，台南市政府去年建立回收再利用機制，以每公斤15元獎勵金回收廢蚵繩，交由民間業者處理，經台化重新製成尼龍紡絲織布，可做成服飾、輪胎等，把垃圾變黃金。

台南牡蠣養殖面積1000多公頃，養殖過程所產生的海廢垃圾，如使用過後的蚵繩，過去幾乎被蚵農視作垃圾，隨便棄置在漁港、路邊等，有時甚至直接丟到大海。

為了減少對環境的汙染，市府獲得海洋委員會海洋保育署支持，去年開始推動廢蚵繩的回收作業，蚵農參與度踴躍，回收了5公噸廢蚵繩。

台化公司纖維部經理室協理劉泰郎表示，台化公司除了台南，也在本島及離島等沿海地區合作進行尼龍海廢的回收再利用；此次，為減少運送蚵繩的成本及碳足跡，與台南在地廠商合作，將原本是社會環境負擔的海廢轉變為尼龍紡絲織布，供應全世界各知名品牌製成環保綠色產品。

市府農業局漁港所所長周瓈朝說，今年至今已獎勵回收蚵繩5公噸，其中3.67公噸已交由台化公司作再利用處理，後續會持續宣傳獎勵措施，鼓勵蚵農回收蚵繩，保護沿海環境。

周瓈朝還提到，今年是第2年辦理，市府將總回收額度提高至7公噸，而且明年計畫再增加，擴大海廢循環經濟規模。