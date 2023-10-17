實踐全新品牌三大價值，台達電參展日本指標性綜合型展會CEATEC 2023

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全球電源管理及散熱解決方案領導廠商台達今（17）日在日本最先端電子資訊高科技綜合展（CEATEC）發表全新品牌價值主張─「Intelligent智慧物聯、Sustainable節能永續、Connecting價值共創」，此為疫情後首度在日本參加指標性綜合型展會，包括因應資料中心的AI運算需求，展出的AALC（Air-Assisted Liquid Cooling）液冷散熱解決方案，散熱能力比氣冷方案提高2.5倍，同時也有智能的雲端監控服務VORTEX，以及橫跨二輪與四輪的低碳交通解決方案，具體展現台達以核心節能科技，除了實現全球減碳目標，更致力打造「以人為本」的社會。

對於台達首次以整合性展示參與於10月17日至20日開展的日本最大科技盛會CEATEC，台達品牌長郭珊珊表示，台達已由零組件供應商成功轉型為系統整合方案提供者，並逐步從工業品牌延伸涵蓋至商業品牌，以更貼近使用者需求。此次台達展示包含資料中心、能源基礎設施、電動車、工業自動化和樓宇自動化等解決方案，不僅高度呼應日本Society 5.0 超智能社會的願景，並彰顯台達全新三大品牌價值主張『Intelligent智慧物聯、Sustainable節能永續、Connecting價值共創』。透過此次參展，台達期待與日本夥伴緊密合作，打造更智慧、以人為本的美好生活。

台達永續長周志宏表示，台達長期關注全球氣候變遷及減碳趨勢，自導入科學減碳目標（SBT）起，2021年碳密集度較 2014 年下降 71％，提前四年達成並超越原訂 2025 年的減碳目標，進一步承諾2030年前達到RE100與碳中和，並訂定 2050 年全球據點達成淨零排放（Net Zero）的長期策略與目標。在全球同仁的共同努力下，2022年台達碳排放下降13.5％，再生電力使用比率達到63％。

另日本團隊近年也陸續在赤穗、京都近郊打造節能園區，自營太陽能發電系統裝置容量共計6MW，這些都是我們在永續上的具體作為，期待與更多夥伴攜手合作，朝淨零目標邁進。

台達東北亞區總經理華健豪表示，台達發展出智慧物聯、節能永續的解決方案，現已為廣島的客戶打造完整的再生能源服務，一同邁向RE100目標共創價值。另外，此次也展出結合AI科技的雲端影像監控服務，目前已應用於台達在千葉縣南船橋的新倉庫，可針對大範圍場域遠端監控，包括人車管控、倉庫、貨品資產的保護，以及進出貨區域的全面監視，減少人力搜尋時間成本，同時確保監控零死角，提升整體物流安全性。多元化產品觸角，成功在日本落地。

台達在CEATEC 2023展出綠色資料中心、電動車及充電基礎設施和樓宇自動化等解決方案，呼應日本「Society 5.0」政策，期望透過如人工智慧、物聯網、機器人等尖端科技，以科技解決社會問題。