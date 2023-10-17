大直危樓拆除 北市議員揭：周邊民宅仍下陷

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

基泰大直事故所釀成民宅危樓雖已拆除，但周邊居民15日卻仍發現自家住宅持續有損鄰狀況，更傳出撕裂聲、碎石掉落的聲音，雖結構技師現場判定無立即性危險，但還是讓居民膽顫心驚；台北市議員陳怡君指出，危樓都拆完還不能確定鄰房的安全狀況，呼籲北市建管處快建立一套機制，讓住戶隨時可以得知監測數據以及盡快拿到房屋鑑定安全報告。

台北市議員陳怡君今(17)日在議會質詢時表示，雖危樓已拆除，但對面雙號住戶15日在家中卻聽到房子撕裂聲及碎石掉落的聲音，且門外溝壁有破裂下陷的情形，經現場會勘後，確認有累積下陷約7公分的狀況，雖結構技師現場判定無立即性危險，該狀況為因地面下無地基，加上對面單號拆危樓研判造成「地下土壤遭擾動」，所以導致下陷。

陳怡君表示，雖判定暫無立即性危險，建管處也多設點觀察，但還是讓民眾住的心驚膽跳，基泰不只是造成重災戶無家可歸，也讓鄰房住的相當不安穩，雖然市府還在統計周遭鄰房是否同意公辦都更，但在這之前住戶還是隨時處於驚恐的狀態，下雨地震及再次施工都讓住戶居於恐慌的狀態，無法安心入住。

陳怡君說，基泰造成重災戶及鄰房居住不安，就連一旁施工中的建案工地也受到基泰波及停工一個月，罪魁禍首都指向基泰建設，但若是損鄰報告及房屋安全鑑定，以及透地雷達出來之前，鄰近工地施工若再次造成民房受損，「是否更難釐清損鄰責任」？

陳怡君強調，請建管處上緊發條，大直街附近居民都還在等他們房屋安全鑑定報告，還有每天三次的監測報告、透地雷達報告，呼籲建管處快建立一套機制，讓住戶隨時可以得知監測數據以及盡快拿到房屋鑑定安全報告，另外對於基泰沒辦法修繕的鄰房，北市府要主動幫住戶捍衛權益、對於正在施工的鄰近工地、也應該協助住戶跟鄰近工地釐清責任。