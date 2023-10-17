《金融》ESG投資實務與永續轉型策略論壇展開

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【時報記者莊丙農台北報導】由BlueOnion藍傲與Benchmark指標主辦的「2023 ESG投資實務與永續轉型策略論壇」今天在政大公企中心展開，此次主要是向金融從業者分享ESG投資實務、投資組合碳風險管理、永續轉型策略等多方面議題。希望共同推動社會責任和環境影響，促進金融生態系統正向循環，論壇活動也被認列為投信投顧從業人員訓練時數，具有ESG教育訓練意義。

BlueOnion藍傲集團行政總裁兼Benchmark指標行政總裁鮑婉玲表示，ESG是投資界愈來愈重視的議題，Benchmark在台灣所頒發的獎項，包括ESG相關的評鑑及獎項，以及目前Benchmark所推出的基金資訊平台，提供一般投資人查閱基金組成項目中涉及ESG、人權、武器、菸酒等議題資訊，提升基金的清晰度。

此次論壇中有二大專題演講，由BlueOnion藍傲首席投資策略師戴潔瑩以「ESG投資實務踐行方法」為主題並結合台灣ESG基金八大監理原則投資實務角度進行分享。另外，台灣金融分析專業人員協會理事兼續盈投資體系創辦人陳播暉「從ESG投資提升廣義的永續投資」為題進行專題報告演講。

專題演講後針對「ESG投資實務投資組合碳風險管理」進行座談會，由鮑婉玲擔任主持人，與政治大學商學院金融研究中心主任/永續金融與影響力投資學院咨詢顧問楊曉文教授、安永聯合會計師事務所永續發展與ESG諮詢服務負責人曾于哲以及BlueOnion藍傲首席投資策略師戴潔瑩，針對議題展開討論，各自進行分享。

戴潔瑩針對「如何有效建構ESG投資組合」進行實務分享，利用BlueOnion ESG分析平台作為實例分享，透過公司篩選工具從選股開始就納入ESG考慮，透過從負面排除篩選、納入正面/同業較優者、選擇國際規範等標準構建納入ESG因素的投資組合，為與會者帶來清晰的ESG投資流程示範。