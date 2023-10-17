新北捷運好鄰好里參與式預算決選 人文觀光生態等多元提案 由i-voting市民選出最終優勝

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安坑輕軌自通車以來，不但為在地通勤跟通學的交通新增選項，更間接活絡地方經濟，為持續精進安坑輕軌週邊發展，新北捷運公司辦理「好鄰好里」參與式預算徵件，經評審小組初選後6組進入決選，將邀集新北市民由i-voting系統將選出最終優勝進入計劃執行，希望透過安坑輕軌在地的建議，讓輕軌與在地發展出整體共好的模式。

新北捷運公司自7月份推出好鄰好里參與式預算活動以來，希望募集沿線居民對於安坑輕軌的創意想法，以符合SDGS 環境永續指標精神為目標，以安坑輕軌周邊之軟硬體為主，在多場說明會後，徵件數量已募得15件，經初選小組評選後選出6組進入複選，內容相當多元，包括：在地文化、林木生態、歷史人文、觀光串連等，今由提案人以簡報方式進行說明，並將提案內容結合i-voting系統進行投票，希望再結合在地居民的意見，讓提案內容獲得更大共識，並最終選出優勝作品，逕付落實執行。

安坑輕軌高架路段 。圖／新北市捷運局提供

參與i-voting資格為15歲以上設籍新北市民皆可參與，自即日起至112年11月2日下午14時i-Voting網路票選結束，每位市民僅可投票一次，每人可投2票，分數佔比由專家委員評分佔比60%，i-Voting網路票選佔比40%，加總後由評審委員，決議「特優」及「優選」獎項，「特優」提案由專家團隊審議後續執行工作，「優選」提案則交由政府相關局處討論接續落實工作，各項優勝名額如未符合徵件精神得以缺額辦理。民眾可上新北捷運公司官網(www.ntmetro.com.tw)或新北捷運粉絲FB專頁查詢或前往新北市政府i-voting投票網址www.vote.ntpc.gov.tw//list/126 。

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