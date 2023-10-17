重陽節成美園65歲長輩免費入園 按讚打卡還有「福祿桐」小盆栽

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下禮拜就是重陽節了，有台版兼六園之稱的成美文化園，與長輩共同慶祝重陽節，邀請65歲以上的長輩免費入園，此外只要完成成美園指定的任務，還可獲得1盆福祿桐盆栽，象徵福祿雙喜，為長者帶來福氣。

彰化縣永靖鄉台版兼六園「成美文化園」，占地約10公頃，園區內除了有上百棵紫薇花外，還有百年日本黑松、真柏、羅漢松、楓港柿等珍貴樹種，此活動旨在傳遞「長壽如松」的美好祝願，並體現成美文化園一直以來傳承自然和人文智慧的精髓。

成美園指出，園區內一直是聚集大自然和文化的精華所在，收藏著許多珍貴的樹種，包括樹齡超過550年的紫檀和220年的日本黑松，還有成群的百年日本黑松、真柏、羅漢松和楓港柿等。這些古樹交織出如畫的枯山水景、白砂青松庭、瀑布和自然畫框，為遊客提供了非凡的觀賞體驗。

成美園說，松柏在許多文化中都具有特殊的象徵意義，代表著堅韌、長壽、堅持和希望，以及生命的持久和永恆。在這個特別的日子裡，成美園希望邀請各位遊客，特別是長者，到園區體驗成美園的自然魅力，共賞松樹的堅韌與長壽，希望能將「長壽如松」的美好祝願，帶給每位長輩。

成美園強調， 10月23日重陽節當天，歡迎所有遊客到訪，65歲以上的長者不僅可享免費入園，另外只要完成指定任務，還可獲得1盆福祿桐盆栽，邀請所有65歲以上的長者，共賞獨家成群的百年日本黑松、真柏，寓意長壽如松。