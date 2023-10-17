良視眼科梁章敏建立屈光雷射手術正確觀念

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近年由於疫情須配戴口罩，近視屈光雷射手術需求大增，許多人都想擺脫眼鏡，不想霧氣在眼前揮之不去。前三總眼科部主任、現任良視眼科總院長的角膜專科權威梁章敏，來探討消費者應了解正確資訊才能降低近視屈光雷射手術的後遺症，避免花大錢卻後悔萬分。

畢業於國防醫學院且繼續深造的梁章敏博士，從小個性積極主動且喜歡探索各種未知領域，在校期間發覺眼睛宛如身體的縮影，對眼科萌生濃厚興趣，探索靈魂之窗更多元領域。

過去於三軍總醫院服務期間，因院方非常重視器官移殖，梁章敏與團隊除了不斷自主訓練外，也將國外新興技術落地施行，很早即開始投入角膜內皮移殖手術，當時三總角膜移殖數量優於全國醫學中心中，105年梁章敏個人角膜移殖手術數量則位居年度第一。他深耕角膜專科研究多年，於民國106年與107年連續榮獲優良軍醫以及優良教師殊榮，且協助三總成立眼科部乾眼中心，讓病患能獲得更全面的治療專業。

梁章敏指出，20年前屈光手術已相當成熟，手術效果及安全性經全球臨床實證，近年因科技及設備提升，全球掀起新一波浪潮。我國空軍因視力要求招生受限，梁章敏參與「國軍空勤人員角膜屈光雷射手術專案」，協助廣納人才。他認為屈光手術術式多元，每個人角膜與淚膜狀態不一，須透過完整檢查及醫生詳盡術前評估，與患者討論適合採用的方式進行治療。

屈光雷射手術普及，透過術前評估眾多檢查項目，來確保手術安全及適配性，梁章敏強調，穩定的淚膜狀態才有較準確的檢查結果及健康角膜組織，面對後續雷射治療，角膜神經以及淚膜穩定度是影響近視雷射手術後遺症相當重要的因素。

角膜神經影響淚水分泌，屈光雷射手術多少都會對角膜神經纖維造成損傷，術後神經良好修復須仰賴術前詳細評估，以及手術前後乾眼症的治療控制。此外，老花雷射治療是近年來新焦點，但其術式多為角膜掀瓣方式，面對老花的中年族群，角膜組織狀態不比年輕時期，術前淚膜穩定度評估更顯重要。

屈光雷射手術過程時間雖短，但術後角膜組織的修復需要數月，尤其是角膜神經纖維生長。梁章敏表示，從評估檢查前應開始保養角膜，除停戴隱形眼鏡，讓眼睛確實休息，若出現乾眼症狀須先進行治療，術前檢查才能準確獲得眼睛及角膜最真實狀態數據，讓後續近視雷射安全有改善。

現在許多人為求恢復效率，經常選擇快速雷射術式，但眼睛若在不適合狀態下進行手術，就會增加術後乾眼後遺症風險，甚至可能會影響視力恢復情況。梁章敏分析，如時間允許狀態下，亦可選擇表面雷射手術，為目前三種主流雷射術式中保留最多角膜厚度及角膜神經纖維恢復較快方法。

過去梁章敏有豐富醫學中心經歷，也在各大眼科巡診，他觀察現行健保制度，當病患眼科就醫時須耗費大量時間等待檢查及看診，降低醫療服務品質。近期繼澎湖離島創設高品質服務眼科診所，他又在桃園成立良視眼科診所，也是桃園首家將醫學中心等級高端設備大量引進的診所，省去病患長時間排隊、掛號、領藥，配合專人預約時段服務，讓病患獲得更好醫療品質。

良視眼科強調維護良好醫病關係，梁章敏認為提升醫療品質外，更重要是讓病人擁有更多「正確醫療知識」的權利。他主張醫病共同參與治療決策，讓病人清楚了解自己眼睛狀況，進而建立起醫療互信與安全網。專業團隊加上高階影像診斷設備及創新治療技術引入良視眼科診所，不僅提升醫療精準度，也能增加診所診療困難病例的能量。

未來，良視眼科將繼續為台灣各地區提供公益服務，並與當地社團機構合作，推廣眼科預防保健正確觀念。梁章敏深信，良視眼科能為眼科醫病溝通帶來創新改變，使病患獲得更專業、更個性化的治療服務。