女優波多野結衣大槻響 十五周年聯名威士忌秒殺後加碼推單人收藏款

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超人氣女優波多野結衣、大槻響九月結束15週年粉絲限定見面會台灣站，與粉絲歡度出道15週年，活動結束粉絲們直呼意猶未盡，期待兩位女神可以再度登台，見面會前夕主辦單位釋出15週年主題限量聯名威士忌，精美的聯名威士忌連兩位女優都愛不釋手，開賣不到15分鐘，首批兩桶經典選酒均秒殺完售，是喜愛威士忌及兩大女神的粉絲，絕對不能錯過的夢幻逸品！

《波多野結衣＆大槻響15週年聯名威士忌》嚴選合力酒廠威士忌選桶，琥珀色晶透光澤，搭配15週年限定酒標，兩位女優撩人相擁姿態，完美詮釋威士忌熟陳誘人之魅力，細細品嘗後還能發現獨特簽名寫真酒標背面暗藏彩蛋。

波多野結衣&大槻響15週年周邊商品首批推出的「大人限定」聯名威士忌秒殺完售後，網紅曝光分享更吸引眾多海外粉絲詢問，可見此系列聯名威士忌人氣超高，發行單位即將加開最後一批釋出，超熱銷雙人款將少量發行並同步推出波多野結衣、大槻響兩位女優的單人款，三種款式將搭配九種不同風味的精選威士忌，適合收藏更適合品飲，且僅限定台灣粉絲洽詢選購，喜愛兩位女神的粉絲可千萬不要錯過。

本系列15週年系列聯名威士忌與見面會周邊皆結合公益回饋，將部分收入提撥捐贈財團法人流浪動物之家基金會，最後一批預計於10/18限量發行，且單人款僅此一檔，完售後絕版，更多波多野結衣&大槻響15週年聯名威士忌詳情，請至鑫羿文創、虎躍酒業、竹崎酒仙及全球菸酒虎尾店等通路洽詢！

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(未滿十八請勿飲酒 飲酒勿過量 喝酒不開車)