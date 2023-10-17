劉烱德｜短線留意PA、PMIC兩族群

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昨日以巴戰爭持續，地緣政治風險增加了金融市場的不確定變數，尤其是在能源及通漲的問題上；所幸昨日國際原油價格及美元指數拉回，雖然買債殖利率走高，但美國科技股未受影響反向走高，帶動美股主指普漲。

Fed 即將在10月21日進入FOMC會議前的靜默期，此刻多位官員將把握本周發話機會，市場將會更密切關注有關利率政策的進一步線索，以及中東情勢後續的變化。目前市場似乎有越來越相信Fed已完成本輪升息的看法，但地緣政治及全球能源危機是否會讓整個冬天的通膨變得更複雜，確實也需要再進一步觀察及確認。

目前芝商所（CME）的 FedWatch 工具顯示，聯邦基金期貨交易員預估 Fed 今年再度升息的機率為 33%。

台股今日加權開高走高一度大漲逾百點，無奈指數自高點越走越低收盤居然小跌9.69點 收在16,642.55點（季線之下），成交量2,773億元，為帶上影的倒鎚K線，短線賣壓強過買氣。

根據證交所統計，第3季大戶交易戶數回升至3,496人，中實戶交易戶數則增至 2萬8,597人，兩者均為7個季度以來新高；至於散戶交易戶數則有450萬 5,949人，則是創下了歷史新高紀錄。AI熱潮持續在吸引大戶、散戶回流進場。現階段，IA硬體伺服器相關概念股持續震盪整理，IA邊緣運算及終端裝置應用IC設計持續為盤面焦點。

接下來，市場注意力將轉移到公司的財報，資金除挺進大型科技股，投資人應多留意財報激勵、個股底部起漲機會，像是PA的穩懋，PMIC的矽力KY、力智及茂達等。

※本資料由華冠投顧分析師劉烱德提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。