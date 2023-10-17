《國際產業》電信業不確定性持續到2024年 愛立信拒提財測

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】愛立信(Ericsson)在周二指出，預計影響行動網路業務的不確定性，將持續到2024年。愛立信並表示，隨著北美5G設備需求的下降，第三季營收有所下滑。

該行動網路設備供應商在上周提前公布了第三季業績報告，並且提列了因收購Vonage產生的29億美元資產減值費用。愛立信說，預計第四季的業績將類似於第三季表現。

財務長Carl Mellander指出，公司不會具體地提出2024年的財測，因為市場復甦的時機尚不確定。

由於下游的電信公司支出放緩，影響到愛立信和諾基亞等設備供應商的業績表現。

財務長說，公司已經將2023年的刪減成本目標，從110億瑞典克朗(約10.1億美元)提高到120億瑞典克朗，其中包括8500人的裁員計畫。他說：「我們已經證明了，公司擅長於削減成本。如果市場和財務業績需要削減成本，我們可以做得更多」。

由於客戶調整了庫存，放慢了新設備的推出，第三季北美地區的網路銷售為年減60%。北美地區佔愛立信整體銷售的23%，較之前的48%有所下滑。

印度是成長快速的市場，翻了一倍，銷售來到100億瑞典克朗。但是預計明年成長會放慢。

愛立信也在中東地區看到恢復成長希望。執行長Borje Ekholm說，儘管近期的不確定性，但是相信復甦會到來。