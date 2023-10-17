《產業》日新創攜手三普旅遊集團 訂閱制旅宿服務HafH登台

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【時報記者林資傑台北報導】日本旅宿科技新創KabuK Style今（17）日宣布聯手三普旅遊集團，將旗下訂閱制旅宿平台HafH推出中文版進軍台灣市場，透過服務價格「代幣化」控管供需變動成本，致力解決線上旅遊業（OTA）訂房價格波動大的痛點，甫上線已有超過150家旅宿業者合作。

HafH為全球首家、也是規模最大的訂閱制旅宿平台，以「Home away from Home」概念降低旅遊行前準備門檻，訴求讓「旅行」融入生活日常，盼能讓旅人在世界的另個角落同樣享有「家」的歸屬感，更專注於享受旅遊創造的美好感受。

KabuK Style創辦人兼執行長砂田憲治（Kenji Sunada）擁有金融科技背景與投資銀行經驗，對於市場價格掌握有一定敏銳度。HafH訂閱制旅宿服務透過「HafH Coins」將旅宿與航班、交通等服務價格「代幣化」，並透過KabuK Style演算法機制控管市場供需變動成本。

HafH表示，透過服務價格「代幣化」，不僅飯店業者能重新拿回合理定價權，非價格高敏感性顧客也能透過每月累積「HafH Coins」，在決定好旅行目的後以選擇入住日期、房型、房源三步驟就完成預訂，不必再因訂房價格忽高忽低而傷腦筋。

HafH表示，無論是何種旅宿選擇、淡旺季或平假日，同一房源與房型所需代幣數皆維持一致，顧客僅需支付49.99美元月費（約新台幣1500元）即能獲得200 HafH Coins並持續累積使用，短期無需續用可選擇「休眠會籍」，暫停付費訂閱會籍並保留既有HafH Coins數量。

HafH於2019年成立後自日本起步，由於新冠肺炎疫情爆發後，社會提倡遠距交流以減少密集接觸，飯店成為許多上班族的辦公空間。HafH服務以穩定住宿價格與儲蓄代幣機制優勢，獲得大量日本上班族客群青睞。

HafH訂閱制旅宿上線4年至今，已擁有超過7.6萬名用戶服務，營收成長40倍，累積足跡遍布30個國家、500座城市，並與2000多家飯店業者簽訂合作協議，今年顧客續存率創下97.7％的里程碑，並進軍海外市場，今年初甫插旗韓國，如今進一步進軍台灣。

砂田憲治表示，日本新創晉升國際化數位服務平台十分不易，但台灣在日本旅遊業向來扮演重要角色，2023年上半年已近180萬人赴日旅遊。據日本觀光廳調查，78％台灣人會重複造訪日本，堅定公司進軍台灣市場決心，未來KabuK Style將可成為促進台日交流的橋樑。