《汽車股》中華新ZINGER上市 今年拚售2000台

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【時報記者葉時安台北報導】新世代ZINGER自9月底公布預接單與商品規格後，CMC中華(2204)周二舉辦新車上市發表會公布正式售價，入門標緻型、中階豪華型較預接單價再降1萬元，頂規旗艦型較預接單價再降1.4萬元。大改款的ZINGER除了沿襲車廂大寬平的空間特性外，「123」大升級也受到消費者好評，價格上切入RV(Recreation Vehicle)市場以百萬元內提供消費者新選擇。目前預接單達400台，預估年底前銷售目標可望突破2000台，其中，旗艦型的車型銷售占比超過50%，可看出新世代ZINGER的訂價策略成功。

ZINGER舊換新5人座66.9萬元起；7人座75.9萬元起，7人座頂規旗艦型舊換新價86.5萬。新世代ZINGER正式售價，5人標緻型、豪華型、旗艦型分別為71.9萬元、77.5萬元、82.5萬元；7人標緻型、豪華型、旗艦型分別為80.9萬元、86.5萬元、91.5萬元。

新世代ZINGER「123」三大有威升級、動力安全有感進化，包括全車系搭載1.5TGDI缸內直噴渦輪引警，搭配8速ZF自排變速箱，馬力升級至172匹，以及26.4kgf‧m強勁扭力，讓新世代ZINGER較前一代ZINGER，在馬力與扭力均有26%的顯著提升；中階車型以上首度搭載「LEVEL2」ADAS先進駕駛輔助系統，大幅提升行車安全；並全新推出「3排椅」七人座車型。

除了動力安全，式樣同步有感升級，中階豪華型以上搭載全新9吋觸控式多媒體影音主機；配件上，新世代ZINGER除延續市價1.8萬元配件金超值優惠外，為車泊潮流而生，推出可快速變身廚房與雙人床的ZINGER專屬露營套件。