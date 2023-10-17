以巴衝突推升避險情緒 新台幣貶1.6分、收32.295元

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市場擔憂以巴衝突擴大，匯市避險情緒濃厚，國際美元指數續獲支撐，加上大陸碧桂園債務違約「倒數計時」，人民幣繼續走疲，連帶整體亞幣承壓，新台幣兌美元17日早盤一舉摜破32.3元關卡，午後貶勢拉大，最低貶至32.324元，終場收在32.295元、貶1.6分，匯價創近兩周新低、並已連四貶，總成交量15.735億美元。

匯銀主管表示，外資繼續賣出台股，而匯市操作則是偏雙向、有買有賣，新台幣近期持續緩貶，出口商在32.3元下方相對惜售，而進口商預期匯價續跌，盤中含淚出手買美元，整體就使匯價往上走，惟央行在盤中也有調節提供流動性，新台幣全日在狹幅區間內震盪，終場僅貶1.6分，近期市場缺乏題材帶動，短線持續緩緩回測32.4元價位。

根據央行統計，匯市近期相對觀望，17日主要亞幣升貶互見，主要在狹幅區間內震盪，星幣及韓元小升0.03％及0.01％，日圓小貶0.02％、人民幣貶0.04％、新台幣貶0.05％。

匯銀主管認為，市場交投偏觀望，匯市看不出明確方向，17日帶動新台幣走貶，主要還是反映人民幣趨弱，人民幣在岸、離岸雙雙失守7.3、跌破大陸人行底線，短期若大陸經濟數據仍表現不佳，人民幣很難擺脫頹勢，加上美元仍強勢下，除非有新題材出現，否則主要亞幣短期仍是緩貶格局。

至於近期以巴衝突影響，外匯交易員表示，地緣政治風險是否繼續升溫是關鍵，目前中東鄰國並未加入淌渾水，尤其伊朗及沙烏地阿拉伯並未介入，且美國仍認為衝突有解，目前市場影響面來看，主要集中在軍工股、原物料類股、油價及黃金，由於國際輿論方向並沒有很篤定，現階段匯市對以巴衝突反映不大。

交易員指出，近期美國消費者物價（CPI）較預期高，市場主要解讀是能源類價格上漲所致，但普遍認為長期影響不大，預期美國聯準會（Fed）後續再升息機率也不高，但美元仍會維持高利率一段時間， 新台幣及主要亞幣要明顯反彈，最快還是要等年底確定不升息後，才有機會出現反轉訊號。