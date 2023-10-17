北市明年底完成瓦斯管線清查 議員憂心業者人力吃緊

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新竹縣政府周圍15日發生瓦斯管破裂漏氣，台北市也進行瓦斯管線清查，提升瓦斯孔蓋，預估明年底完成。民進黨議員王閔生表示，為完成專案，瓦斯公司人力吃緊、工作量倍增。產發局回應，目前仍有6837個瓦斯孔蓋遭埋沒，瓦斯公司除本身工程團隊外，有需要也要額外尋求人力、委外發包。

王閔生指出，接獲瓦斯公司內部人員陳情，為因應瓦斯管線2年內清查的專案，避免柏油路銑鋪掩蓋瓦斯開關閥，也必須拉升瓦斯開關閥高度，需要相當的時間，造成瓦斯公司人力吃緊、工作量倍增，增加人力也導致營運成本。

他要求，瓦斯公司針對重要點位造冊並優先處理，包含消防局列管1、2級火災搶救困難地區、開關閥壓力大的點位及學校、醫院和人潮壅擠等路段，並訂出每月每季目標，以確保瓦斯公司積極配合。道管中心則要簡化申請開挖許可的行政流程，開挖前也必須通知當地里長。

權管瓦斯公司的產發局長陳俊安回覆，專案制行前被掩埋開關閥約7664個，至10月16日則有6837個孔蓋遭埋沒。為促使專案於明年底前完成，已要求4間瓦斯公司除本身工程團隊外，有需要也要額外尋求人力、委外發包，協助提高孔蓋提升的速度。

他說，瓦斯公司也要優先處理高中壓管線、消防局列管1、2級火災搶救困難地區及鄰近學校、醫院和療養院等地點。並要求瓦斯公司訂出目標，於每月15日、月底向道管中心確認數量，每季公告相關數據。

道管中心補充，以往提升開關閥需要申請開挖許可，約3至5天流程，目前已可即時審查，當天內核發路證，業者也可以於施工前3天通知里長，讓里長知道工程概況。