前往主要內容
工商時報LOGO

嘉市農友用醜蔬果作出田園畫 華麗登場

  • 中時即時 廖素慧
第3名得主吳隆山與作品「自然農法成果滿圓」。（廖素慧攝）
第3名得主吳隆山與作品「自然農法成果滿圓」。（廖素慧攝）

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

嘉義市社區大學「自然農法分享班」是都市叢林裡的農業學校，推廣自然農法及分享自然農法耕作的農產品多年，每次開課爆滿，今天舉辦「優良農產品競賽」，學員將長相醜醜的蔬果，透過巧思及設計布置出一幅幅農家樂風景畫，展場滿眼的田園風光。

嘉市社大自然農法分享班指導老師張山蔚表示，「好自然農業社」暨「好自然服務團」舉辦年會，同時辦理蔬果趣味競賽，透過此競賽推廣「安全蔬果」，以蔬果的外觀特色、包裝技巧、稀奇古怪等作為評分指標，鼓勵學員把自家種出來長相奇特的農產品，以巧思裝飾變得可愛有趣。

第1名是葛季華及李秋蘭的作品「二坪頂油甘農場」、第2名是趙玉梅的作品「節節高升慶豐收」、第3名是吳隆山的作品「自然農法成果滿圓」，由嘉義市政府建設處長田長沛代表市長黃敏惠頒獎。

張山蔚說，自然農法分享班自2006年開辦至今，深耕社區已18年，在都市的土地耕作，非常難得，180名學員共學共榮共享，在農園找到耕作樂活的趣味，進而自產蔬果交易、共同採購資材、交流食安與養生美食料理，像個大家庭。

指導老師胡安慶也說，教學之外，也經常協助社區、學校推行食農教育、輔導弱勢新住民農業栽培，學員人數年年增加，近2年來每期學員數達180人，除了8成舊生，還有新學員慕名加入。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 美砸70億美元搶氫 台系概念股中這檔強中強

  2. 存股族周三最後上車機會！0056等10檔ETF周四除息 這檔豪配3.88元

  3. 除息前外資大砍00929逾3萬張 聯電登買超冠軍

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。