嘉市農友用醜蔬果作出田園畫 華麗登場

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嘉義市社區大學「自然農法分享班」是都市叢林裡的農業學校，推廣自然農法及分享自然農法耕作的農產品多年，每次開課爆滿，今天舉辦「優良農產品競賽」，學員將長相醜醜的蔬果，透過巧思及設計布置出一幅幅農家樂風景畫，展場滿眼的田園風光。

嘉市社大自然農法分享班指導老師張山蔚表示，「好自然農業社」暨「好自然服務團」舉辦年會，同時辦理蔬果趣味競賽，透過此競賽推廣「安全蔬果」，以蔬果的外觀特色、包裝技巧、稀奇古怪等作為評分指標，鼓勵學員把自家種出來長相奇特的農產品，以巧思裝飾變得可愛有趣。

第1名是葛季華及李秋蘭的作品「二坪頂油甘農場」、第2名是趙玉梅的作品「節節高升慶豐收」、第3名是吳隆山的作品「自然農法成果滿圓」，由嘉義市政府建設處長田長沛代表市長黃敏惠頒獎。

張山蔚說，自然農法分享班自2006年開辦至今，深耕社區已18年，在都市的土地耕作，非常難得，180名學員共學共榮共享，在農園找到耕作樂活的趣味，進而自產蔬果交易、共同採購資材、交流食安與養生美食料理，像個大家庭。

指導老師胡安慶也說，教學之外，也經常協助社區、學校推行食農教育、輔導弱勢新住民農業栽培，學員人數年年增加，近2年來每期學員數達180人，除了8成舊生，還有新學員慕名加入。