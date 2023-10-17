安坑輕軌發展你來決定！ 開放15歲以上新北市民網路投票

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今年3月通車營運的安坑輕軌，屢遭批評運量不如預期，為精進安坑輕軌周邊發展，新北捷運公司辦理「好鄰好里」參與式預算徵件，經過募集及初審後選出6大提案，即起開放i-Voting網路票選，15歲以上新北市民皆可投票一次、每人2票，「特優」提案將落實執行。

新北捷運公司7月份推出好鄰好里參與式預算活動，希望募集沿線居民對於安坑輕軌的創意想法，徵件數量已募得15件，評審小組評選後選出6件進入複選，包括K05景文科大站公共廁所指引結合周邊生態多樣性導覽標示牌、來趣小城森友會等提案，涵蓋在地文化、林木生態、歷史人文、觀光串連等。

新北捷運公司今（17）日安排提案人簡報說明，並將提案內容結合i-voting系統投票，參與i-voting資格為15歲以上設籍新北市民皆可參與，即日起至11月2日下午14時i-Voting網路票選結束，每位市民僅可投票一次，每人可投2票。

新北捷運公司表示，專家委員評分佔比60％、i-Voting網路票選佔比40％，加總後由評審委員，選出特優、優選，「特優」提案由專家團隊審議後續執行工作，「優選」提案交由相關局處討論接續落實工作，如未符合徵件精神得以缺額辦理。詳情可至新北市政府i-voting投票網址http://www.vote.ntpc.gov.tw/list/126。