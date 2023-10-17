外資認錯回補台積電4,250張 股價大漲6元收復所有均線

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台積電（2330）今（17）日股價收在551元上漲6元、漲幅1.1％，儘管成交量縮至18,994張，但三大法人合力敲進5,745張、買超金額31.62億元，外資更認錯回補4,250張、買超金額23.39億元，股價並收復所有均線。

台積電與聯電今天成為外資加碼主要標的，各買超23.39億元及12.47億元，但AI股大跌，聯發科、緯穎及緯創等大跌，成為拖累台股加權指數最後收跌近10點的元兇，各拖累指數7.69點、5.32點及3.07點。