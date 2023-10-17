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微風信義周年慶後天開跑 三館目標衝30億

微風信義三家店周年慶預計後天19日開跑，不僅五十家新櫃登場，超市九折起優惠成焦點。圖／李麗滿
微風信義三家店周年慶預計後天19日開跑，不僅五十家新櫃登場，超市九折起優惠成焦點。圖／李麗滿

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微風集團首波周年慶在微風本館、南京兩店開跑後，信義區三家店包括微風信義、微風松高與微風南山亦準備於本周19日起開動周年慶促銷，微風常務董事岡一郎17日指出，微風周年慶有二店已拿下25億元，緊接著信義區即將開打，三店目標上看30億，預期有望挹注全年業績挑戰330億。

岡一郎指出，微風本館與微風南京週年慶帶動約10％成長，其中微風本館約2％成長，而微風南京受惠去年改裝發酵，周年慶增長17％，整體精品提價帶動客單價提升也是關鍵之一。微風分析，若扣除提價因素整體周年慶精品業績相對持平，其中，因國人出國潮可能會有一點影響，且年齡層更年輕化，主要與各大品牌請來20歲以上韓星偶像代言有關，綜觀包括Celine、Gucci、Dior、Fendi、甚或兩大咖Chanel、LV等各個不同系列包款都是引用20歲以下偶像代言。

接下來信義周年慶，微風強調，疫後改裝潮，迎來50個新品牌，其中有12家為全台獨家、15家信義獨家，包括Givenchy、philipp plein、DSQUARED2、AMIRI等、與微風獨家代理Molton brown、OnitsukaTiger最大旗艦店;餐飲部分，海底撈預計十月底開幕，樂葵鐵板燒首度北上進駐南山，川雅中菜與新竹岩漿等陸續登場，皆有助周年慶業績上看一成成長。

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