beBit TECH 發布 2023 服飾產業趨勢白皮書 三大建議方針搶攻 OMO 商機

服飾產業電商規模在疫後復甦紅利期後依然不改成長勢頭，根據經濟部統計，服飾產業整體在去年以 200 億的線上銷售規模，位居零售業第一，但若以目前電商滲透率（ 6.2%）與整體零售產業電商滲透率（11%）相比，服飾電商仍具龐大成長空間。另外，兼備線上與線下通路的服飾品牌，其電商在 2022 年創造銷售年增率（22%）相較其實體通路（18.6%）更佳，也超出僅經營電商者（8.7%）近 150%，顯示在新零售時代下，能夠妥善運用 OMO 經營模式的服飾業者，將成為新零售戰場的最大贏家。有鑑於此，日商顧問科技公司 beBit TECH 與 Digit Spark 攜手發布《2023 年服飾產業顧客經營趨勢應用》，綜合專業提供建議方針。

服飾品牌運用 AI 分眾模型依據檔期不同階段篩選最適受眾。圖／beBit TECH

建議方針一：強化新品宣傳效率，透過 AI 找出最高機率購買顧客

「快時尚」風潮盛起，意味品牌必須持續推陳出新，利用新品快速吸引顧客穩定回購，如何在不增加人力及時間成本的情況下，鎖定高價值顧客進行宣傳投放特別關鍵。以 beBit TECH 旗下的「OmniSegment CDP」為例，內建成效型 AI 可運用顧客行為數據（RFM 數據、點擊商品、購買商品等）計算兩週內最有可能購買的顧客，並依據預測購買機率由高到低歸類為五星分眾；最有可能購買的稱為「五星族群」，意即未來兩週購買機率大於 80% ，以此遞減最小機率購買的「一星族群」未來兩週購買機率小於 20%。舉例而言，新品檔期開始時，品牌可篩選受眾為系統預測 二到五星顧客，最大化溝通範圍，到了促銷檔期末段，則縮小受眾範圍為四到五星顧客，進行最後一波轉換溝通。由此，可以幫助品牌辨別高機率購買顧客，依據不同檔期、不同階段篩選理想的受眾，透過 AI 優化行銷資源分配、減少行銷成本。

plain-me 建立 OMO 全渠道溝通應用案例。圖／beBit TECH

建議方針二：佈局 OMO 體驗創造通路流動，提高消費者貢獻金額

根據 beBit TECH 研究調查，習慣在電商、實體門店跨通路購買服飾的顧客，人均貢獻金額相較於純線上或純線下消費者多出 2 至 3 倍，建議品牌可以透過拓展電商通路或是佈局實體門店，一方面增加新客人流曝光，一方面透過建立 OMO 全通路數據整合，強化通路間的體驗一致性，推動整體的營收增長。要做到 OMO 體驗，以使用「OmniSegment CDP」的服飾選物品牌 plain-me 為例，plain-me 針對過去 45 天內註冊、綁定 LINE 且官網購買過一次的會員，發送門市滿千折百優惠券，促使消費者透過實體門店回購。此外，也會透過 LINE 推播官網專屬優惠。經由跨通路促購活動的強化推播，讓品牌可以持續創造顧客的通路流動，過去一年間 OMO 顧客的平均貢獻金額，較導入第一年成長近一倍。

建議方針三：個人化彈跳視窗，新客進站精準刺激首購

根據總部在矽谷的科技公司 Duda 研究顯示，使用彈跳視窗（Pop up）的網站轉換率（16%）比起沒有使用的網站（3.7%）高出 4 倍之多，說明妥善運用彈跳視窗（Pop up），可以有效刺激消費者的購買慾望，大幅提升銷售轉換的成功率。「OmniSegment CDP」的「AI 商品推薦」功能，可支援電腦版與手機版的彈跳視窗（Pop up），透過裝置 ID 追蹤收集用戶的網站瀏覽行為，並且根據行為事件及互動商品的不同行為軌跡，換算成相似指標進行推薦，即時讓進站顧客收到最合適的商品推薦。另外，如果是經常與 KOL 合作宣傳多種風格服飾的品牌，也可以採用進階彈跳視窗，針對不同 UTM 連結設計相對應的促銷商品訊息內容，一鍵啟動個人化行銷與差異化服務。