大摩揪出iPhone 15痛點 砍蘋果目標價

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】摩根士丹利下修蘋果股票目標價5美元，至210美元，稱iPhone 15 Pro/Pro Max的供應問題將導致營收遞延到下一季。

大摩在報告中表示，蘋果7～9月財報數字料將符合預期，但iPhone供應短缺和美元走強，可能導致低於季節性趨勢的10～12月季度展望。

大摩分析師先前預期蘋果9月季度業績將遠高於12月季度，現在該公司不僅堅持這一點，且還小幅提高對9月季度的預測，並表示12月季度的業績將更弱。

報告指出，我們小幅上修對蘋果9月季度的獲利預測，但因為iPhone 15的延後出貨（pushout），我們將12月季度的獲利預測調降5%～9%（仍較市場高出0～1%），同時將蘋果股票目標價從215美元下修至210美元。

大摩最新預估蘋果9月季度營收將大致符合其預期的899億美元，並預估其每股盈餘為1.39美元，與市場預期相符至高出市場預期1%。

大摩表示，我們現在對12月季度（蘋果的2024年財年第一季）變得較為謹慎，不是因為需求方面的數據惡化，而是因為供應面（缺工和缺料）仍然是不利因素，將導致iPhone 15 Pro/Pro Max的需求從2023年12月季度延遲出貨到2024年3月季度。分析師並表示，美元走強也是下修12月季度預測的原因。

大摩表示，來自供應鏈的消息指出，原本預計在12月季度完成的200萬支iPhone 15 Pro Max將被推遲到明年的3月季度。而由於崑山/上海廠區缺工，iPhone 15 Pro的組裝速度也比預期稍微放緩，約100萬支也被推遲到下一季出貨。

此外，大摩認為iPhone 15 Pro/Pro Max的銷售遠優於iPhone 15/15 Plus，因此預期蘋果將在2024年初將產能轉移到iPhone 15 Pro/Pro Max。