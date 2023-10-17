中國電動車商威馬破產重整 創辦人沈暉逃往海外

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

中國電動車新創公司威馬近日申請破產重整，創辦人沈暉留下超過人民幣（下同）410億元（約新台幣1814億元）的融資和欠債逃往海外，業界盛傳他和家人滯美不歸。

中國媒體每日經濟新聞今天報導，沈暉近日藉口參加德國慕尼黑車展，隨後轉機直飛美國紐約，遠走海外，留下鉅額投資、債務和被欠薪的員工等爛攤。

接近沈暉的友人透露，的確他人已不在中國，今年春節後即未曾在公司公開露面，家人早就赴美，「有人在慕尼黑看到他了，但即使去了慕尼黑，他之後也是回美國」。

微博顯示，沈暉9月10日曾於北京發文，截至10月9日他發的每條文章的位置也都顯示在北京，實際上這是專人幫他代筆，所以動態發布地址都是在境內。

不過上海市立第三中級人民法院於今年10月7日受理威馬汽車科技集團的預重整申請，而全國企業破產重整案件資訊網10月10日公告，威馬汽車科技集團有限公司申請破產重整。

報導說，威馬汽車也曾風光一時，堪稱是中國最早一批造車新勢力，更一度是資本市場的寵兒，估計威馬汽車共辦理12次融資累計達410億元。

包括百度、騰訊、紅杉等明星企業都曾經注資威馬，而中國造車新勢力「蔚小理」（蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車）上市前，融資均未超過200億元。

儘管投入數百億資金，但威馬汽車距離上市始終差了臨門一腳，於是資金逐漸耗盡，即使3度尋求IPO（首次公開發行）最後都鎩羽，而自願終止與Apollo出行（港交所上市公司）在港交所的RTO（借殼上市）進程。

另據英國金融時報今年5月間的報導，中國電動車市場已逐步從藍海步入淘汰賽，中國與國際車商正在為活下去展開一場「達爾文式的競爭」，只有少數的企業將成為贏家並生存下去，其餘將在市場中折戟。

另據第一財經、香港經濟日報報導，平安證券發表的報告指出，中國的電動車品牌意欲損益平衡，年營收規模預計得達到人民幣800億元（約新台幣3,500億元）。

按每輛車價格介於20至40萬元計算，年銷售量需要在20至40萬輛，但是「在自身造血能力不足的情況下，資本市場趨於冷靜，融資難度增加，進一步加劇二線新勢力車企的生存危機」。