短債ETF好甜 元大美債1-3年年化配息率創新高

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受美國升息帶動，元大美債1-3年（00719B）公告本季每單位配發0.41元，以17日收盤價計算年化配息率約為5.2％，創基金成立以來歷史新高，且超越美國長天期公債與台股大盤殖利率最高年度2022年的5.1％，未來將於10月19日除息，想參與配息的投資人，最晚在10月18日前買進並持有，配息發放日則在11月14日。

元大投信表示，對於預測美債殖利率將維持相對高檔的區間，且無意承擔長債利率風險的投資人，可適時關注美國短期公債的高殖利率與受利率波動影響性低特色，短天期債券由於距到期天數短，價格波動較中、長天期債券為低，本身又具有美元資產性質，適合手上有閒置資金的投資人進行停泊。

債券只要發債國家或是企業不違約，將每期固定支付利息，不像股利會隨當年企業經營結果而有變化，因此可以利用現階段高債息投資機會，持續建立固定收益部位，如美國公債是由世界第一經濟體美國為擔保，被視為無風險資產。

債券ETF並享有節稅優勢，配息收益計入海外利息所得，適用個人最低稅負制，一般投資人新台幣670萬元內可免稅（自然人），且因其配息來源屬於境外所得，無論單次領息金額高低，都免繳二代健保補充保費。

提醒投資人參加ETF配息時，應留意配息率是否與追蹤指數息率差異太大，參加配息時也要留意基金配息率不代表報酬率，配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值之變動。元大美債1-3年（00719B）為新台幣計價，投資美元計價標的，加上平均存續期間短，投資時須留意淨值受新台幣兌美元匯率影響程度。