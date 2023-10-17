《科技》智慧能源週秀3亮點 聯齊科技分散式能源赴日達3.5萬據點

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【時報記者葉時安台北報導】長期專注於分散式能源管理(DERs, Distributed Energy Resources)的聯齊科技NextDrive將於10月18至20日參與「2023台灣國際智慧能源週」，展出分散式能源管理三大亮點，EneSense模組化能管系統、AI儲能演算法與API數據服務。其能源物聯網服務獲全球產業領導品牌採用，分散式能源遍布日本達3.5萬個據點，持續以能源數位轉型，助客戶推進淨零永續目標。

聯齊科技總經理伊永馨表示，能源數位轉型是淨零永續的基礎建設。聯齊科技提供模組化的能源管理系統，協助企業循序完成轉型目標，並可依照企業淨零策略，逐步增添管理模組。有別於一般的能源管理系統，具備低進入門檻、可持續成長的優勢。

EneSense模組化能管系統，是以「淨零碳」為導向的能源轉型中心，提供從用電可視、裝置監控、綠電管理到儲能等多元模組。尤其適合連鎖門市、集團廠辦等轉型週期長，場域據點分布各地的管理情境，都可循序打造最適解方，甫推出就獲得國內數家知名製造業、綠電零售、服務零售業者採用，助企業迎戰各淨零轉型目標。

儲能調控需考慮多種因素，若用電、發電、儲電數據不互通，就無法完整發揮儲能潛力。聯齊科技以AI打造先進儲能調控演算法，綜合綠能發電、場域用電以及天氣狀態等數據，以綜效提升成效。目前已與國內儲能業者合作，告別儲能設備以少數條件觸發充放電情境，解放所有潛力。

針對系統整合商與設備商，聯齊科技提供成熟的開發工具與套件，藉由開放式的IOEn(Intelligence of Energy)能源物聯網平台與API、SDK加速系統開發流程。現已供應日本超過百家能源服務業者使用，以分散式能源數據發展電動車V2X，需量反應、虛擬電廠、綠電零售、企業碳盤查等新能源應用服務。