蘇富比最高價畢加索鉅作估38.78億元 台北亮相

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藝術大師巴布羅．畢加索「奇績之年」1932年之作《戴手錶的女人》，11月將於紐約蘇富比拍賣登場，預估成交價高達1.2億美元以上，以今（17）日台幣兌美元收盤價32.32元計，約當台幣38.78億元，堪稱蘇富比拍賣最高價值的畢加索鉅作，今、明兩日在台北預展亮相。

此作來自超級藏家、知名博物館贊助人艾米莉．費雪．蘭多（Emily Fisher Landau）最初購藏的重要作品之一，她在1968年購入此作，50多年來一直懸掛在她紐約家中，成為她收藏的基石。

蘇富比表示，此畫描繪畢加索的「黃金繆斯」瑪麗．德雷莎．沃特（Marie-Therese），是畢加索許多最重要肖像畫的共同主題，創作於關鍵的1932年，當時他從首次大型回顧展的壓力中解脫，也從他與瑪麗．德雷莎的秘密戀情壓力中釋放出來，在畫中展現新發現的自由，具有強烈的原色和優美的形式。

畢加索的畫作已知現存只有三幅畫以手錶為主題，手錶對他來說意義非凡，他擁有三枚當時世界上最頂級的手錶。他描繪年輕情人佩戴他所珍藏的手錶，就此賦予她最高榮譽，與此同時，手錶的出現也與幾個世紀以來的虛空派繪畫（Vanitas）傳統不謀而合，寓意著愛情和生命之短暫。

這枚手錶也體現畢加索關注更廣泛的時間和空間概念。事實上，就在愛因斯坦苦苦思索這些概念的時候，畢加索也在探索透過繪畫表達這些概念的新方法。因此，除了象徵意義，這枚手錶的重要程度展現畢加索在歐洲思想史上這一關鍵時刻的參與。

自2010年西德尼．F．布羅迪夫人（Mrs. Sidney F. Brody）藏《裸體、綠葉和半身像》（Nude, Green Leaves and Bust）以1.06億美元成交，創下拍賣紀錄以來，在拍場上再未出現過重要的畢加索1932年作。