美債殖利率走升壓力減緩 法人：投資級債殖利率誘人

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10年期美債殖利率頻頻攀高，先前一度突破4.8％，然而近期美債殖利率走升壓力已減緩，法人表示，可以開始留意債券投資時點，尤其投資級債券殖利率仍相當誘人。

在以巴衝突爆發前，美國中長期公債殖利率不斷走揚，10年期最高來到4.8％，殖利率走升主要為反映Fed預期高利率水準將維持更長一段時間。路博邁表示，由Fed公布的利率政策中位數預估來看，2024年隱含的降息空間，9月最新預測已縮減為50個基點，在今年6月時預測的100個基點。

現階段以巴衝突對金融市場負面擴散效應有限，但在風險猶存，路博邁表示，近期已有Fed官員認為在中長期殖利率大幅上揚後，再升息的必要性已下降，由上述情況觀之，債券殖利率上行壓力已降，以目前投資級債券殖利率將會吸引機構、年金與壽險資金買盤進場。

富達國際在固定收益也相對看好投資等級債。富達國際表示，9月份全球投資等級債受利率上揚影響價格走跌，其中歐洲投資級債表現優於美國投資等級債。目前正持續關注汽油價格上漲及美國恢復償還學貸對民眾消費影響，作為經濟成長與企業基本面之判斷指標。

考量美國投資級債信用利差與經濟趨緩，富達國際說，目前較看好受景氣循環影響較少產業投資級債券，尤其歐洲投資等級債之信用利差較其他地區與資產更具吸引力，因歐洲投資級債的殖利率高於歐股股利率，目前對歐洲投資等級債維持相對樂觀投資評等。